Система двойного руления Mercedes не на шутку взбаламутила паддок Формулы 1. Работу нового устройства засекли чуть ли не в первый день предсезонных тестов в Барселоне – а разговоров с лихвой хватило на обе тестовых недели.

Но пока соперники гадали, как устроена DAS и насколько она законна, немецкая команда обкатывала другие узлы и детали. Они были не столь инновационными – но в машине Формулы 1 мелочей, как известно, не бывает. А в болидах команды, выигравшей шесть титулов подряд – тем более.

Читайте также: Хитрая новинка Mercedes в ответах на семь простых вопросов

В начале испытательных заездов команды не спешат выжать из своих автомобилей максимум – и к работе с максимально быстрой конфигурацией болида переходят обычно на второй серии заездов. Таким образом, именно на второй неделе тестов на машинах появляются детали, которые в квалификациях позволят отыграть у соперников лишние (или даже решающие) доли секунды. В случае с болидом Mercedes W11 внимание экспертов обратили на себя стойки заднего антикрыла.

Четыре года поисков

В прошлом году команда использовала схему с двумя стойками. За свой характерный вид их прозвали «лебедиными шеями». Такая же конструкция присутствовала на болиде W11 по ходу первой недели тестов – а вот на второй неделе на серебристом автомобиле она чередовалась с другим решением.

Фото: Giorgio Piola Фото: Giorgio Piola

В новом варианте по центру размещался один-единственный пилон, объединенный с приводом системы DRS – при этом профиль у пилона более простой, уже не напоминающий птичью шею. Можно предположить, что новая конфигурация узла эффективнее с аэродинамической точки зрения. К примеру, благодаря меньшей площади поверхности и как следствие – меньшему аэродинамическому сопротивлению.

Однако в Формуле 1 редко все сводится к какому-то одному параметру какой-то одной детали. Поэтому делать далеко идущие выводы о преимуществах схемы с одним пилоном преждевременно.

Стоит при этом вспомнить, что пока Mercedes не смог остановиться на каком-то одном варианте. К примеру, в 2017 году использовалась конструкция с одним пилоном, годом позже команда чередовала два варианта (один пилон можно было увидеть, к примеру, на городской гонке в Баку). А в прошлом сезоне безальтернативной была схема с двумя «лебедями».

Слайдер Список Заднее антикрыло Mercedes W08 (2017 год) 1 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Заднее антикрыло Mercedes W09 (2018 год) на Гран При Азербайджана 2 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Заднее антикрыло Mercedes W09 (2018 год) в версии с двумя пилонами 3 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола

Лишнее доказательство того, что об эффективности центральных пилонов не стоит судить исключительно по размерам – эволюция этих деталей на новом болиде Alfa Romeo.

Две версии заднего крыла Alfa Romeo Racing C39 Фото: Джорджо Пиола

Если на первой неделе тестов верхние сегменты пилонов были сравнительно компактными, позже команда опробовала вариант, где эти элементы существенно выросли в размерах. Не исключено, что при выборе размеров и формы пилона решающую роль играет не площадь лобовой поверхности, а структура возникающих завихрений.

Как Mercedes за Haas подсматривал

Если вернуться к заднему крылу W11, то за основу при его создании взяли конфигурацию, которую Mercedes впервые привез на прошлогодний Гран При Германии. Ее характерными особенностями были дальний верхний угол торцевой пластины с парой «ступенек» и несколько небольших плоскостей на поверхности пластины, направляющих поток вверх.

Заднее антикрыло Mercedes W10 (2019 год) на Гран При Германии Фото: Джорджо Пиола

При доработке детали наибольшее внимание уделили трем сегментам в средней части торцевой пластины. В прошлом году это были три примерно одинаковых по форме и размеру квадратных «зубца». Теперь же первый из этих «зубцов» приобрел вид положенной на бок буквы Г – в нижней части у него «вырос» узкий и длинный горизонтальный сегмент.

Фото: Giorgio Piola Фото: Giorgio Piola

Примечательно, что похожее решение можно было увидеть в прошлом году на одном из вариантов заднего антикрыла болида Haas VF-19 (на рисунке справа). Получается, что конструкторы Mercedes не только воплощают в жизнь свои смелые идеи, но и тщательно следят за болидами соперников – причем даже тех команд, которые соперниками немецкого коллектива являются лишь номинально.