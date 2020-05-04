Технический анализ Джорджо Пиолы
Выживут ли карбоновые «лебеди»? Эксперименты Mercedes с задним крылом
В чемпионской команде Формулы 1 явно работают неглупые инженеры. Но даже они уже четвертый год не могут решить вроде бы простой вопрос
Система двойного руления Mercedes не на шутку взбаламутила паддок Формулы 1. Работу нового устройства засекли чуть ли не в первый день предсезонных тестов в Барселоне – а разговоров с лихвой хватило на обе тестовых недели.
Но пока соперники гадали, как устроена DAS и насколько она законна, немецкая команда обкатывала другие узлы и детали. Они были не столь инновационными – но в машине Формулы 1 мелочей, как известно, не бывает. А в болидах команды, выигравшей шесть титулов подряд – тем более.
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В начале испытательных заездов команды не спешат выжать из своих автомобилей максимум – и к работе с максимально быстрой конфигурацией болида переходят обычно на второй серии заездов. Таким образом, именно на второй неделе тестов на машинах появляются детали, которые в квалификациях позволят отыграть у соперников лишние (или даже решающие) доли секунды. В случае с болидом Mercedes W11 внимание экспертов обратили на себя стойки заднего антикрыла.
Четыре года поисков
В прошлом году команда использовала схему с двумя стойками. За свой характерный вид их прозвали «лебедиными шеями». Такая же конструкция присутствовала на болиде W11 по ходу первой недели тестов – а вот на второй неделе на серебристом автомобиле она чередовалась с другим решением.
Фото: Giorgio Piola
Фото: Giorgio Piola
В новом варианте по центру размещался один-единственный пилон, объединенный с приводом системы DRS – при этом профиль у пилона более простой, уже не напоминающий птичью шею. Можно предположить, что новая конфигурация узла эффективнее с аэродинамической точки зрения. К примеру, благодаря меньшей площади поверхности и как следствие – меньшему аэродинамическому сопротивлению.
Однако в Формуле 1 редко все сводится к какому-то одному параметру какой-то одной детали. Поэтому делать далеко идущие выводы о преимуществах схемы с одним пилоном преждевременно.
Стоит при этом вспомнить, что пока Mercedes не смог остановиться на каком-то одном варианте. К примеру, в 2017 году использовалась конструкция с одним пилоном, годом позже команда чередовала два варианта (один пилон можно было увидеть, к примеру, на городской гонке в Баку). А в прошлом сезоне безальтернативной была схема с двумя «лебедями».
Заднее антикрыло Mercedes W08 (2017 год)
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Mercedes W09 (2018 год) на Гран При Азербайджана
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Mercedes W09 (2018 год) в версии с двумя пилонами
Фотограф: Джорджо Пиола
Лишнее доказательство того, что об эффективности центральных пилонов не стоит судить исключительно по размерам – эволюция этих деталей на новом болиде Alfa Romeo.
Две версии заднего крыла Alfa Romeo Racing C39
Фото: Джорджо Пиола
Если на первой неделе тестов верхние сегменты пилонов были сравнительно компактными, позже команда опробовала вариант, где эти элементы существенно выросли в размерах. Не исключено, что при выборе размеров и формы пилона решающую роль играет не площадь лобовой поверхности, а структура возникающих завихрений.
Как Mercedes за Haas подсматривал
Если вернуться к заднему крылу W11, то за основу при его создании взяли конфигурацию, которую Mercedes впервые привез на прошлогодний Гран При Германии. Ее характерными особенностями были дальний верхний угол торцевой пластины с парой «ступенек» и несколько небольших плоскостей на поверхности пластины, направляющих поток вверх.
Заднее антикрыло Mercedes W10 (2019 год) на Гран При Германии
Фото: Джорджо Пиола
При доработке детали наибольшее внимание уделили трем сегментам в средней части торцевой пластины. В прошлом году это были три примерно одинаковых по форме и размеру квадратных «зубца». Теперь же первый из этих «зубцов» приобрел вид положенной на бок буквы Г – в нижней части у него «вырос» узкий и длинный горизонтальный сегмент.
Фото: Giorgio Piola
Фото: Giorgio Piola
Примечательно, что похожее решение можно было увидеть в прошлом году на одном из вариантов заднего антикрыла болида Haas VF-19 (на рисунке справа). Получается, что конструкторы Mercedes не только воплощают в жизнь свои смелые идеи, но и тщательно следят за болидами соперников – причем даже тех команд, которые соперниками немецкого коллектива являются лишь номинально.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джорджо Пиола
Выживут ли карбоновые «лебеди»? Эксперименты Mercedes с задним крылом
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