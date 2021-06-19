Выводы Pirelli удивили босса Aston Martin

По заключению Pirelli, шины на болидах Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла в Баку лопнули из-за слишком низкого давления. Это привело к авариям обоих пилотов.

Однако босс Стролла по Aston Martin Отмар Сафнауэр уверен, что шинная компания сделала ошибочные выводы.

«Я удивлен таким заключением, – сказал Сафнауэр. – Мы следовали всем их предписаниям и никогда не опускались ниже минимального давления. Давление было стабильно и выше [лимита]. На стартовой решетке давление проверяли, все было в порядке. Давление всегда выше нижнего предела. Только во время сейфти-кара все его понижают.

Сейчас мы увидели серьезную проблему. Нам повезло, что повреждена только машина. Надо убедиться, что подобного больше не произойдет. Мы будем следовать новым предписаниям, и мы всегда выполняли требования FIA и Pirelli».

Сафнауэр не стал называть резину Pirelli небезопасной, но призвал поработать над ней:

«Себастьян Феттель использовал те же шины с теми же параметрами, и у него колесо не отказало. А у Лэнса отказало. Не знаю, какие из этого можно сделать выводы. Но я думаю, надо сделать так, чтобы шины не отказывали».