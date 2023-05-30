Выступление де Вриса в Монако устроило Марко
Гоночный консультант Red Bull назвал уик-энд в исполнении голландца «именно тем, что мы хотим видеть»
После слабого старта сезона и полного отсутствия очков по результатам пяти Гран При продолжение выступлений Ника де Вриса в Ф1 оказалось под вопросом. Официально на этот счет не было никаких заявлений, но в паддоке есть уверенность, что Хельмут Марко поставил гонщику AlphaTauri ультиматум – тот должен проявить себя (считается, что до испанского этапа включительно), иначе будет уволен.
Возможность что-то сделать в Имоле у Ника отняла непогода, а в Монако он показал в квалификации лучший в сезоне 12-й результат и на этой же позиции завершил гонку.
Но главное даже не в этом: голландец впервые финишировал впереди своего партнера по команде Юки Цуноды (который, правда, ехал девятым, пока не стал жертвой неполадок в тормозной системе).
Марко отметил, что такие выступления нравятся ему уже гораздо больше.
«Пока что это его лучший уик-энд за AlphaTauri, – сказал 80-летний австриец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – По скорости Ник был гораздо ближе к Юки, чем прежде. Именно это я хочу он него видеть.
Юки тоже ехал очень здорово, но ему вновь помешали проблемы с тормозами. Это происходит слишком часто. Команде следует все исправить».
Впрочем, на этом позитивные эпитеты у доктора Марко закончились, и он вернулся к более привычному ворчанию.
«Разумеется, мы хотим [от де Вриса] большего, – сказал консультант. – Мы полагали, что он пришел к нам уже с достаточным опытом, чтобы как минимум навязывать Юки борьбу. Пока этого так и не произошло – добиться такого результат для него будет очень важно».
При этом Марко отверг предположения о возможности увольнения Ника после Барселоны: «У нас нет никаких крайних сроков. Мы просто смотрим на выступления. Когда приходится действовать – мы действуем. Но пока ничего такого нет».
Ник де Врис остается одним из двух гонщиков Ф1, у кого до сих пор нет заработанных очков. Такой же результат пока лишь у Логана Сарджента из Williams.
Слухи: Alfa Romeo с 2024-го станет титульным спонсором Haas
Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись
«Мы сами сказали ему рисковать». Марко не стал винить Переса после гонки
«Мы сами сказали ему рисковать». Марко не стал винить Переса после гонки «Мы сами сказали ему рисковать». Марко не стал винить Переса после гонки
Марко предупредил Aston Martin об особенностях работы с Honda
Марко предупредил Aston Martin об особенностях работы с Honda Марко предупредил Aston Martin об особенностях работы с Honda
«У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri
«У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri «У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri
Самое важное:
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу
«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу «Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу
Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1
Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1 Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1
«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако
«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако «Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.