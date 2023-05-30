Выступление де Вриса в Монако устроило Марко

После слабого старта сезона и полного отсутствия очков по результатам пяти Гран При продолжение выступлений Ника де Вриса в Ф1 оказалось под вопросом. Официально на этот счет не было никаких заявлений, но в паддоке есть уверенность, что Хельмут Марко поставил гонщику AlphaTauri ультиматум – тот должен проявить себя (считается, что до испанского этапа включительно), иначе будет уволен.

Возможность что-то сделать в Имоле у Ника отняла непогода, а в Монако он показал в квалификации лучший в сезоне 12-й результат и на этой же позиции завершил гонку.

Но главное даже не в этом: голландец впервые финишировал впереди своего партнера по команде Юки Цуноды (который, правда, ехал девятым, пока не стал жертвой неполадок в тормозной системе).

Марко отметил, что такие выступления нравятся ему уже гораздо больше.

«Пока что это его лучший уик-энд за AlphaTauri, – сказал 80-летний австриец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – По скорости Ник был гораздо ближе к Юки, чем прежде. Именно это я хочу он него видеть.

Юки тоже ехал очень здорово, но ему вновь помешали проблемы с тормозами. Это происходит слишком часто. Команде следует все исправить».

Впрочем, на этом позитивные эпитеты у доктора Марко закончились, и он вернулся к более привычному ворчанию.

«Разумеется, мы хотим [от де Вриса] большего, – сказал консультант. – Мы полагали, что он пришел к нам уже с достаточным опытом, чтобы как минимум навязывать Юки борьбу. Пока этого так и не произошло – добиться такого результат для него будет очень важно».

При этом Марко отверг предположения о возможности увольнения Ника после Барселоны: «У нас нет никаких крайних сроков. Мы просто смотрим на выступления. Когда приходится действовать – мы действуем. Но пока ничего такого нет».

Ник де Врис остается одним из двух гонщиков Ф1, у кого до сих пор нет заработанных очков. Такой же результат пока лишь у Логана Сарджента из Williams.