«Выстрелили себе в ногу». Алонсо раскритиковал Ф1 за сорванную тренировку

Участники Формулы 1 по графику начали первую тренировку на этапе в Монреале, но уже через несколько минут заезды пришлось прервать красными флагами из-за остановки Пьера Гасли вежду седьмым и восьмым поворотами.

Казалось, эвакуация Alpine не займет много времени, но дирекция гонки так и не объявила о возобновлении сессии. Как оказалось, дело было в отказе системы наблюдения за трассой, без которой невозможно наблюдать за всеми ее участками и обеспечить безопасность.

Решить проблему в короткие сроки не удалось, из-за чего утренняя сессия по сути не состоялась, а вторую удлинили на полчаса, что нарушило предварительные планы команд.

«Болельщики с самого утра пришли на трассу, а мы не смогли провести первую тренировку, – выразил мнение многих коллег по пелотону Фернандо Алонсо. – Такое ощущение, что время от времени наш спорт просто стреляет себе в ногу. Такие вещи иногда сложно понять.

Мы не смогли поездить, так как на трассе не работали камеры, а запасного плана [у организаторов] просто не было».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В схожем ключе высказался и автор лучшего пятничного времени Льюис Хэмилтон.

«День вышел странным, так как мы остались без первой сессии, – объяснил пилот Mercedes. – Мне очень обидно за зрителей, ведь здесь всегда прекрасная аудитория, многие пришли уже в четверг. Город бурлит из-за гонок, а тут эта история с камерами.

Хорошо хоть, что вторую тренировку удлинили на полчаса. Но у нас уже давно не было заездов такой продолжительности, потому есть ощущение, что мы использовали это время не самым лучшим образом».

Пятничные заезды Ф1 сократили с 90 до 60 минут перед сезоном 2021 года.