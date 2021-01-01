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Формула 1 / Новость

Выставил себя незнайкой перед Марко. Норрис рассказал о первой встрече с советником Red Bull

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Выставил себя незнайкой перед Марко. Норрис рассказал о первой встрече с советником Red Bull
Автор:
, Главный редактор

Британский гонщик не был заинтересован в попаддании под крыло Red Bull – поэтому критику со стороны Марко счел скорее забавной, чем пугающей

Очередным гостем официального подкаста Формулы 1 на днях стал Ландо Норрис, которому в следующем году предстоит провести уже третий сезон в чемпионате мира. Среди прочего британский гонщик вспомнил встречу с Хельмутом Марко, состоявшуюся по ходу Гран При Монако. Наряду с этапом Формулы 1 гоночный уик-энд включал в себя этап Еврокубка Формулы Renault, одним из лидеров которого был Норрис.

«Я выиграл квалификацию, и вскоре после этого Марко позвонил моему менеджеру, – рассказал гонщик, выступающий сейчас за McLaren. – И в итоге мы пошли на встречу с Хельмутом. Я тогда впервые оказался в паддоке Формулы 1 – и в том числе поэтому помню чуть ли не весь тогдашний разговор.

Хельмут начал задавать мне разные вопросы. К примеру, спросил, сколько весит болид Формулы Renault. А я, если честно, понятия об этом не имел. Видимо, он ожидал, что у меня ответы на такие вопросы будут от зубов отскакивать. Но я смог лишь признать, что не в курсе. Хельмут же в ответ на это произнес: "А вот Макс [Ферстаппен] знал бы. Он знает все о своих машинах".

Уж и не вспомню, была ли какая-то возможность вписаться в программу Red Bull – но в целом в тот момент мне не на что было жаловаться. Результаты были хорошими [в итоге Норрис выиграл турнир], это позволяло чувствовать себя уверенно, а мой менеджер вполне справлялся с ведением всех дел. И он считал, что для меня будет лучше оставаться самому по себе, не подключаясь к чьим-либо программам».

После победы в Еврокубке Формулы Renault британец в 2017 году выиграл европейский чемпионат Формулы 3, а в 2018-м стал 2-м в Формуле 2 – что позволило Норрису годом позже дебютировать в Формуле 1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Ландо Норрис
Автор Кирилл Качнов

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