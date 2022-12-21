Высшим чиновникам FIA запретили переходить в команды Ф1

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Кроме того, что гонщикам теперь нельзя без согласования выступать с политическими акциями и высказываниями, в свежей версии документа прописан запрет ключевым сотрудникам федерации на прямой переход в команды Ф1.

Отныне президент FIA и его заместитель по спорту вправе присоединиться к какому-то коллективу только по прошествии полугода после ухода с должности.

В статье 9.17 сказано: «Участник чемпионата FIA не вправе пользоваться услугами бывшего президента или его заместителя по спорту (в качестве сотрудника, контрагента, консультанта или ином) до истечения шести месяцев с момента оставления теми соответствующей должности.

Кроме того, участник не вправе в любое время получать выгоду от конфиденциальной информации, полученной от упомянутых лиц по ходу их работы в FIA».

Жан Тодт оставил кресло главы федерации уже 12 месяцев назад, и хотя остается почетным президентом FIA и продолжает заниматься многими проектам, которые начинал еще до ухода – в том числе в рамках ООН, – формально уже может сотрудничать с командами Ф1.

Его заместителем по спорту был Грэм Стокер – он выставил свою кандидатуру на выборы 2021 года, но проиграл Мохаммеду Бин Сулайему. Сейчас эту должность занимает бывший раллийный штурман Роберт Рид.

Также в Международном спортивном кодексе теперь есть возможность более широких санкций в отношении сотрудников команд, уличенных в серьезных нарушениях. Если FIA сочтет нужным, то сможет накладывать запрет на работу в спорте конкретных людей – от инженеров и глав команд до финансистов.