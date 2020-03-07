Высший орган FIA не увидел ошибок в деле Ferrari
Всемирный совет FIA по спорту, чье очередное заседание состоялось вчера, выразил безусловную поддержку президенту федерации – тем самым отвергнув претензии команд, недовольных итогами разбирательства вокруг конструкции силовых агрегатов Ferrari.
В пятницу в Женеве прошло очередное заседание Всемирного совета по спорту. Среди прочего участники заседания сделали заявление, в котором выразили свое отношение к скандалу вокруг расследования конструкции двигателей Ferrari.
«Совет выражает всемерную поддержку президенту FIA и техническому департаменту FIA в рамках рассмотрения соответствующего дела – и выступает категорически против любых комментариев, которые негативно сказываются на репутации и имидже FIA и чемпионата Ф1», – в частности говорится в заявлении.
Нетрудно догадаться, что под упомянутыми выше «комментариями» понимается заявление, сделанное недавно семью командами (всеми, кроме Ferrari, ее сателлита Alfa Romeo и закупающей у итальянцев множество узлов и деталей Haas). В документе коллективы выражают недовольство тем, что FIA засекретила результаты расследования устройства моторов Ferrari, и призывают федерацию к большей открытости.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Адам Купер
Высший орган FIA не увидел ошибок в деле Ferrari
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