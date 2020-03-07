Высший орган FIA не увидел ошибок в деле Ferrari

В пятницу в Женеве прошло очередное заседание Всемирного совета по спорту. Среди прочего участники заседания сделали заявление, в котором выразили свое отношение к скандалу вокруг расследования конструкции двигателей Ferrari.

«Совет выражает всемерную поддержку президенту FIA и техническому департаменту FIA в рамках рассмотрения соответствующего дела – и выступает категорически против любых комментариев, которые негативно сказываются на репутации и имидже FIA и чемпионата Ф1», – в частности говорится в заявлении.

Нетрудно догадаться, что под упомянутыми выше «комментариями» понимается заявление, сделанное недавно семью командами (всеми, кроме Ferrari, ее сателлита Alfa Romeo и закупающей у итальянцев множество узлов и деталей Haas). В документе коллективы выражают недовольство тем, что FIA засекретила результаты расследования устройства моторов Ferrari, и призывают федерацию к большей открытости.