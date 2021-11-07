Высота Мехико над уровнем моря – больше не проблема для Mercedes

В этом году на Гран При Мексики силовые установки Mercedes смотрятся гораздо сильнее, чем два года назад. во время последнего приезда Формулы 1 в латиноамериканскую страну. Об этом в общении с журналистами после субботней квалификации заявляли представители и заводского коллектива немецкой марки, и команд-клиентов.

Команда Red Bull традиционно была весьма успешна на Гран При Мексики – даже в период доминирования Mercedes. Из 5-ти гонок, состоявшихся с момента возвращения Формулы 1 в Мехико, «Быки» выиграли 2. В 2019 году шансы на победу Макса Ферстаппена также были высоки – но голландцу помешали штраф за игнорирование желтых флагов в квалификации и столкновение с Льюисом Хэмилтоном на первом круге.

В этом году Red Bull считалась фаворитом Гран При – однако первый ряд на старте в итоге достался пилотам Mercedes. Руководитель чемпионской команды Тото Вольф назвал работу по настройке силовых установок важной составляющей этого успеха.

«Нам удалось оптимизировать работу мотора под местные условия. Когда ты пытаешься сделать мотор одинаково эффективным на всех трассах календаря, трудно в полной мере учесть специфику автодромов, которые выделяются из общего ряда.

Но это – вопрос настройки. Не надо думать, что мы перетряхнули двигатель снизу доверху, чтобы этого добиться. Скорее, мы лучше поняли, что раньше мешало мотору в полной мере проявить себя на этой высоте».

Прогресс, которого удалось добиться мотористам Mercedes, подтвердил и один из руководителей команды Williams Дейв Робсон.

«С одной стороны, прогресс в этом отношении стал результатом поступательного совершенствования конструкции агрегатов. Но имели место и конкретные изменения, имевшие главной целью сделать мотор более эффективным здесь и обеспечившие результат».