Высокий рост не помешал Окону в кокпите Renault

В Формуле 1 высокие гонщики могут доставить немало проблем инженерам, проектирующим компоновку нового автомобиля, поскольку пространство в кокпите имеет большое значение.

Эстебан Окон вместе с Алексом Элбоном – самые рослые в пелотоне 2020 года – оба вытянулись на 1 метр 86 сантиметров. При этом француз всего на 2 см выше Нико Хюлькенберга, которого он заменил в Renault. Это значит, что команда уже имела опыт работы с долговязым гонщиком.

Недавно Окон прошел подгонку сиденья в Энстоуне и рассказал, что без проблем влез в кокпит – поскольку уже был запасным в Renault в 2016-м, и команда знала его параметры.

«Основы конструкции машины была заложены очень давно, – цитирует Окона L'Equipe. – Что касается размеров и пространства, все было решено. Но, к счастью, мне посчастливилось побывать там прежде, поэтому у них были все мои пожелания с того времени. Последние годы машина оставалась большой, поэтому я без проблем вписался в нее».

В Renault гоночным инженером Окона будет Марк Слэйд, ранее работавший с Хюлькенбергом.

«Я знаю Марка уже несколько лет, – сказал Окон. – Он в команде уже довольно давно, имеет большой опыт работы с разными пилотами. С ним очень легко работать, но нам нужно быстро понять друг друга, поэтому мы вместе будем много времени проводить на симуляторе».

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