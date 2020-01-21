Высокий рост не помешал Окону в кокпите Renault
Один из самых рослых гонщиков пелотона рассказал, что без проблем смог пройти подгонку сиденья в новой машине.
В Формуле 1 высокие гонщики могут доставить немало проблем инженерам, проектирующим компоновку нового автомобиля, поскольку пространство в кокпите имеет большое значение.
Эстебан Окон вместе с Алексом Элбоном – самые рослые в пелотоне 2020 года – оба вытянулись на 1 метр 86 сантиметров. При этом француз всего на 2 см выше Нико Хюлькенберга, которого он заменил в Renault. Это значит, что команда уже имела опыт работы с долговязым гонщиком.
Недавно Окон прошел подгонку сиденья в Энстоуне и рассказал, что без проблем влез в кокпит – поскольку уже был запасным в Renault в 2016-м, и команда знала его параметры.
«Основы конструкции машины была заложены очень давно, – цитирует Окона L'Equipe. – Что касается размеров и пространства, все было решено. Но, к счастью, мне посчастливилось побывать там прежде, поэтому у них были все мои пожелания с того времени. Последние годы машина оставалась большой, поэтому я без проблем вписался в нее».
В Renault гоночным инженером Окона будет Марк Слэйд, ранее работавший с Хюлькенбергом.
«Я знаю Марка уже несколько лет, – сказал Окон. – Он в команде уже довольно давно, имеет большой опыт работы с разными пилотами. С ним очень легко работать, но нам нужно быстро понять друг друга, поэтому мы вместе будем много времени проводить на симуляторе».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Высокий рост не помешал Окону в кокпите Renault
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