Вышел новый фотоальбом, посвященный героям Ф1
Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали написал введение к изданию «F1 Heroes», посвященному главным героям за 70-летнюю историю спорта от Хуана-Мануэля Фанхио до Льюиса Хэмлтона
Снимки великих гонщиков сделаны знаменитыми фотографами Motorsport Images, прежде всего Райнером Шлегельмильхов, Эрколе Коломбо, Стивеном Ти и Марком Саттоном.
«Я полагаю, лучше всего тут подходит слово "напряжение", – написал Доменикали. – Это главный элемент в Формуле 1 и вообще в жизни. Вы увидите его в каждом из кадров, которые входят в коллекцию Motorsport Images, уникальный "архив архивов". Она включает работы многих известных и именитых фотожурналистов».
Кураторами книги, включающей множество знакомых снимков, выступили Коломбо и популярный итальянский журналист Джорджо Терруцци. На обложку вынесен завоевавший награды кадр Энди Хона, сделанный во время памятного спасения Ромена Грожана из огромного пожара после аварии в Бахрейне. Среди самых ярких фото также культовый кадр задумчивого Айртона Сенны в исполнении Шлегельмильха и управляемое скольжение Ferrari Жиля Вильнева от Коломбо. Многие снимки не имеют аналогов – вроде снятого Стивеном Ти столкновения Айртона Сенны с Аленом Простом в Сузуке в 1989 году.
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Эрколе Коломбо
Книга рассказывает историю Формулы 1 и ее героических пилотов, каждому из восьми десятилетий посвящена отдельная глава. Черно-белые кадры 50-х и 60-х отлично иллюстрируют, насколько простыми в то время были машины и гоночные трассы. Они уступают место цветным фото конца 60-х и 70-х, самого гламурного и в то же время самого опасного периода Ф1, когда спорт потерял немало жизней. Золотая эпоха 80-х – время Сенны, Проста, Мэнселла, Лауды и Пике – сменяется годами Михаэля Шумахера в 1990-х и 2000-х. Завершается все кадрами Льюиса Хэмилтона и героев наших дней.
Фотографии оставались неотъемлемой частью Ф1 на протяжении 70 лет. По мере того, как роль телевидения понемногу падает, а значимость социальных сетей растет, это же можно сказать и о значении высококачественных фотоснимков.
Некоторые из кадров, вошедшие в альбом, также демонстрировались по ходу недавнего уик-энда Гран При Италии в Монце. Выставка прошла в усадьбе «Вила Реале», ее посетили тысячи поклонников Ф1 и местных жителей.
Альбом «F1 Heroes» подготовлен издательством Skira, его можно приобрести по этой ссылке: Skira.
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images