Вышел новый фотоальбом, посвященный героям Ф1

Снимки великих гонщиков сделаны знаменитыми фотографами Motorsport Images, прежде всего Райнером Шлегельмильхов, Эрколе Коломбо, Стивеном Ти и Марком Саттоном.

«Я полагаю, лучше всего тут подходит слово "напряжение", – написал Доменикали. – Это главный элемент в Формуле 1 и вообще в жизни. Вы увидите его в каждом из кадров, которые входят в коллекцию Motorsport Images, уникальный "архив архивов". Она включает работы многих известных и именитых фотожурналистов».

Кураторами книги, включающей множество знакомых снимков, выступили Коломбо и популярный итальянский журналист Джорджо Терруцци. На обложку вынесен завоевавший награды кадр Энди Хона, сделанный во время памятного спасения Ромена Грожана из огромного пожара после аварии в Бахрейне. Среди самых ярких фото также культовый кадр задумчивого Айртона Сенны в исполнении Шлегельмильха и управляемое скольжение Ferrari Жиля Вильнева от Коломбо. Многие снимки не имеют аналогов – вроде снятого Стивеном Ти столкновения Айртона Сенны с Аленом Простом в Сузуке в 1989 году.

Ayrton Senna, McLaren 1 / 4 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific crash on the opening lap of the Bahrain Grand Prix, Marshals attend the accident 2 / 4 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren 3 / 4 Фотограф: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 4 / 4 Фотограф: Эрколе Коломбо

Книга рассказывает историю Формулы 1 и ее героических пилотов, каждому из восьми десятилетий посвящена отдельная глава. Черно-белые кадры 50-х и 60-х отлично иллюстрируют, насколько простыми в то время были машины и гоночные трассы. Они уступают место цветным фото конца 60-х и 70-х, самого гламурного и в то же время самого опасного периода Ф1, когда спорт потерял немало жизней. Золотая эпоха 80-х – время Сенны, Проста, Мэнселла, Лауды и Пике – сменяется годами Михаэля Шумахера в 1990-х и 2000-х. Завершается все кадрами Льюиса Хэмилтона и героев наших дней.

Фотографии оставались неотъемлемой частью Ф1 на протяжении 70 лет. По мере того, как роль телевидения понемногу падает, а значимость социальных сетей растет, это же можно сказать и о значении высококачественных фотоснимков.

Некоторые из кадров, вошедшие в альбом, также демонстрировались по ходу недавнего уик-энда Гран При Италии в Монце. Выставка прошла в усадьбе «Вила Реале», ее посетили тысячи поклонников Ф1 и местных жителей.

Альбом «F1 Heroes» подготовлен издательством Skira, его можно приобрести по этой ссылке: Skira.

Ercole Colombo 1 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Steven Tee and Stefano Domenicali 2 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali and Pierluigi Martini 3 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ercole Colombo, James Allen and Steven Tee 4 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali and Pierluigi Martini 5 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali 6 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali 7 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ercole Colombo, Pierluigi Martini and James Allen 8 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali 9 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Rainer Schlegelmilch and Stefano Domenicali 10 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali and Rainer Schlegelmilch 11 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Rainer Schlegelmilch 12 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Rainer Schlegelmilch and Steven Tee 13 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ercole Colombo 14 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ercole Colombo 15 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Jean Alesi and Steven Tee 16 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ercole Colombo 17 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Stefano Domenicali 18 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Jean Alesi 19 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ercole Colombo and Stefano Domenicali 20 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images