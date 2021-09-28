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Формула 1 Избранное

Вышел новый фотоальбом, посвященный героям Ф1

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Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали написал введение к изданию «F1 Heroes», посвященному главным героям за 70-летнюю историю спорта от Хуана-Мануэля Фанхио до Льюиса Хэмлтона

Снимки великих гонщиков сделаны знаменитыми фотографами Motorsport Images, прежде всего Райнером Шлегельмильхов, Эрколе Коломбо, Стивеном Ти и Марком Саттоном.

«Я полагаю, лучше всего тут подходит слово "напряжение", – написал Доменикали. – Это главный элемент в Формуле 1 и вообще в жизни. Вы увидите его в каждом из кадров, которые входят в коллекцию Motorsport Images, уникальный "архив архивов". Она включает работы многих известных и именитых фотожурналистов».

Кураторами книги, включающей множество знакомых снимков, выступили Коломбо и популярный итальянский журналист Джорджо Терруцци. На обложку вынесен завоевавший награды кадр Энди Хона, сделанный во время памятного спасения Ромена Грожана из огромного пожара после аварии в Бахрейне. Среди самых ярких фото также культовый кадр задумчивого Айртона Сенны в исполнении Шлегельмильха и управляемое скольжение Ferrari Жиля Вильнева от Коломбо. Многие снимки не имеют аналогов – вроде снятого Стивеном Ти столкновения Айртона Сенны с Аленом Простом в Сузуке в 1989 году.

Ayrton Senna, McLaren
Ayrton Senna, McLaren
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific crash on the opening lap of the Bahrain Grand Prix, Marshals attend the accident
Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific crash on the opening lap of the Bahrain Grand Prix, Marshals attend the accident
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren
Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren
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Фотограф: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari
Gilles Villeneuve, Ferrari
4/4

Фотограф: Эрколе Коломбо

Книга рассказывает историю Формулы 1 и ее героических пилотов, каждому из восьми десятилетий посвящена отдельная глава. Черно-белые кадры 50-х и 60-х отлично иллюстрируют, насколько простыми в то время были машины и гоночные трассы. Они уступают место цветным фото конца 60-х и 70-х, самого гламурного и в то же время самого опасного периода Ф1, когда спорт потерял немало жизней. Золотая эпоха 80-х – время Сенны, Проста, Мэнселла, Лауды и Пике – сменяется годами Михаэля Шумахера в 1990-х и 2000-х. Завершается все кадрами Льюиса Хэмилтона и героев наших дней.

Фотографии оставались неотъемлемой частью Ф1 на протяжении 70 лет. По мере того, как роль телевидения понемногу падает, а значимость социальных сетей растет, это же можно сказать и о значении высококачественных фотоснимков.

Некоторые из кадров, вошедшие в альбом, также демонстрировались по ходу недавнего уик-энда Гран При Италии в Монце. Выставка прошла в усадьбе «Вила Реале», ее посетили тысячи поклонников Ф1 и местных жителей.

Альбом «F1 Heroes» подготовлен издательством Skira, его можно приобрести по этой ссылке: Skira.

Ercole Colombo
Ercole Colombo
1/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Steven Tee and Stefano Domenicali
Steven Tee and Stefano Domenicali
2/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
3/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ercole Colombo, James Allen and Steven Tee
Ercole Colombo, James Allen and Steven Tee
4/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
5/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
6/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
7/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ercole Colombo, Pierluigi Martini and James Allen
Ercole Colombo, Pierluigi Martini and James Allen
8/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
9/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Rainer Schlegelmilch and Stefano Domenicali
Rainer Schlegelmilch and Stefano Domenicali
10/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali and Rainer Schlegelmilch
Stefano Domenicali and Rainer Schlegelmilch
11/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Rainer Schlegelmilch
Rainer Schlegelmilch
12/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Rainer Schlegelmilch and Steven Tee
Rainer Schlegelmilch and Steven Tee
13/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ercole Colombo
Ercole Colombo
14/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ercole Colombo
Ercole Colombo
15/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Jean Alesi and Steven Tee
Jean Alesi and Steven Tee
16/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ercole Colombo
Ercole Colombo
17/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
18/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Jean Alesi
Jean Alesi
19/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ercole Colombo and Stefano Domenicali
Ercole Colombo and Stefano Domenicali
20/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Хэмилтон: Меня никогда не звали в Ferrari. Почему?

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