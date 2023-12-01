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«Вышел длинный список». Вассер вспомнил главные неудачи Ferrari в 2023 году

Глава Скудерии честно признал, что по ходу чемпионата его команда «растеряла больше очков, чем конкуренты» – и указал конкретно, когда и где именно

Лауренс Стаде
Автор Лауренс Стаде
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Судьи убирают машину Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, после аварии в тренировке

Заняв второе место по итогам сезона-2022, в нынешнем чемпионате Ferrari стала единственной командой, сумевшей отобрать хоть одну победу у Red Bull. Кроме того, ее пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс семь раз в 22 Гран При стартовали с поула. 

Однако итогом стала только третья строчка в Кубке конструкторов – Скудерии не хватило всего трех очков, чтобы обойти соперников из Mercedes и получить почти десять миллионов долларов дополнительных призовых. 

Говоря о выступлении итальянской команды, ее руководитель Фредерик Вассер выделил несколько эпизодов, которые не позволили в итоге добиться большего. 

«Мы скверно начали, потеряв третье место в Бахрейне [из-за поломки на машине Шарля Леклера], а затем получили штраф на втором этапе [за замену мотора]. Только это стоило Шарлю почти 25 очков, – сказал француз. – Мало того, эти очки достались Mercedes, которые были позади нас. 

Но это далеко не все. На самом деле, мог бы получиться весьма внушительный список. Знаете, признаюсь честно – я сам уже несколько раз составлял такой и пытался прикинуть, каким получились бы положение в общем зачете без наших проблем.

Понятно, что у каждого по ходу сезона случаются взлеты и падения. Но мы определенно упустили в этом году больше очков, чем наши соперники. Это значит, нам есть, над чем поработать к будущему сезону. Надо действовать эффективнее и лучше использовать свои возможности».  

Можно вспомнить, как нарушение правил из-за стечения обстоятельств стоило Сайнсу четвертого места в Австралии, а в Катаре он даже не смог стартовать. Леклера, в свою очередь, дисквалифицировали за сточенную планку в Остине, а в Бразилии он выбыл из борьбы уже на прогревочном круге.

Вассер признал: «Все это постоянно остается у меня в голове. Знаете, в гонках я просто ненавижу всевозможные "если бы" – потому что они есть у каждого, и любой уверен, что без них выступил бы лучше. 

У нас на фабрике строго-настрого запрещено использовать такие обороты, и это весьма важно. Дело не в том, чтобы искать оправдания – мы просто допускаем ошибки. И должны становиться сильнее в этом отношении. Как минимум, у нас есть огромный потенциал, чтобы заработать больше очков».

Ferrari не выигрывала Кубок конструкторов в Формуле 1 с 2008 года. За сезон до этого Кими Райкконен принес Скудерии титул в личном зачете, который пока остается последним в истории легендарной команды. 

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