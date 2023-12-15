«Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1
По мнению испанского ветерана, главной нагрузкой является не большое число этапов само по себе, а их неудачная группировка
Когда Формула 1 впервые в новейшей истории провела три гонки подряд летом 2018 года, весь паддок в один голос говорил, что с такими экспериментами надо немедленно заканчивать. Но стремление промоутеров из Liberty все больше расширять календарь сделало продолжение этой практики неизбежной.
В 2024 году участников Ф1 ждут 24 этапа, причем сразу в трех случаях они пройдут в строенном формате: уик-энды примут Испания-Австрия-Великобритания на стыке июня и июля, США-Мексика-Бразилия в октябре и начале ноября, а также Лас-Вегас-Катар-Абу-Даби еще месяц спустя.
Между тем, именно эту практику назвал самой изматывающей для участников чемпионата Фернандо Алонсо. 42-летний испанец, который сейчас выступает за Aston Martin, в свое время уже прерывал карьеру на пару лет, и тогда указывал в качестве одной из главных причин рост окологоночной нагрузки.
Двукратный чемпион объяснил: «Чтобы сохранять конкурентоспособность и скорость, надо приезжать на уик-энд, зная, что можешь выполнить работу безупречно. Когда понимаешь, что есть шанс на подиум или победу, это сказывается на твоем подходе и позволяет любить то, что ты делаешь.
Я говорил много раз еще до 2018 года (когда Фернандо впервые покинул Ф1 – прим.ред.), что однажды окончательно завершу карьеру вовсе не потому, что растеряю мотивацию или скорость.
Если я сам почувствую, что темп уже не тот – думаю, это заметят и все остальные. И тогда я первым объявлю, что время [уходить] уже пришло.
Однако мне не кажется, что сценарий будет таким. На самом деле, я невероятно уверен в собственных силах. А вот из-за календаря и очень напряженного расписания прекращение выступлений вполне возможно. В конце концов, в жизни есть и другие вещи».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фернандо продолжил: «И с 22 этапами сезон оказался очень сложным. А в будущем году у нас будет 24 Гран При – посмотрим, как получится с этим справиться.
Я видел, что там полно строенных этапов. Не понимаю, кто продвигает эту идею. Мне казалось, уж Лас-Вегас в будущем году точно сделают отдельно от других гонок. Но нет, его тоже включили в тройку.
Именно такие вещи высасывают из вас всю энергию, а вовсе не управление машиной».
Примечательно, что кроме традиционных августовских каникул в календаре 2024 года есть один четырехнедельный (с 22 сентября по 20 октября) и один трехнедельный (с 3 по 23 ноября) перерывы.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team
Самое важное:
«Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году
«Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году «Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году
«Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1
«Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1 «Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1
FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления
FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления
Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri
Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.