«Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1

Когда Формула 1 впервые в новейшей истории провела три гонки подряд летом 2018 года, весь паддок в один голос говорил, что с такими экспериментами надо немедленно заканчивать. Но стремление промоутеров из Liberty все больше расширять календарь сделало продолжение этой практики неизбежной.

В 2024 году участников Ф1 ждут 24 этапа, причем сразу в трех случаях они пройдут в строенном формате: уик-энды примут Испания-Австрия-Великобритания на стыке июня и июля, США-Мексика-Бразилия в октябре и начале ноября, а также Лас-Вегас-Катар-Абу-Даби еще месяц спустя.

Между тем, именно эту практику назвал самой изматывающей для участников чемпионата Фернандо Алонсо. 42-летний испанец, который сейчас выступает за Aston Martin, в свое время уже прерывал карьеру на пару лет, и тогда указывал в качестве одной из главных причин рост окологоночной нагрузки.

Двукратный чемпион объяснил: «Чтобы сохранять конкурентоспособность и скорость, надо приезжать на уик-энд, зная, что можешь выполнить работу безупречно. Когда понимаешь, что есть шанс на подиум или победу, это сказывается на твоем подходе и позволяет любить то, что ты делаешь.

Я говорил много раз еще до 2018 года (когда Фернандо впервые покинул Ф1 – прим.ред.), что однажды окончательно завершу карьеру вовсе не потому, что растеряю мотивацию или скорость.

Если я сам почувствую, что темп уже не тот – думаю, это заметят и все остальные. И тогда я первым объявлю, что время [уходить] уже пришло.

Однако мне не кажется, что сценарий будет таким. На самом деле, я невероятно уверен в собственных силах. А вот из-за календаря и очень напряженного расписания прекращение выступлений вполне возможно. В конце концов, в жизни есть и другие вещи».

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо продолжил: «И с 22 этапами сезон оказался очень сложным. А в будущем году у нас будет 24 Гран При – посмотрим, как получится с этим справиться.

Я видел, что там полно строенных этапов. Не понимаю, кто продвигает эту идею. Мне казалось, уж Лас-Вегас в будущем году точно сделают отдельно от других гонок. Но нет, его тоже включили в тройку.

Именно такие вещи высасывают из вас всю энергию, а вовсе не управление машиной».

Примечательно, что кроме традиционных августовских каникул в календаре 2024 года есть один четырехнедельный (с 22 сентября по 20 октября) и один трехнедельный (с 3 по 23 ноября) перерывы.