Вылеты и поломки четверга на тестах Ф1: фото и видео

Поначалу следящим за ходом тестов на трассе в Барселоне могло показаться, что четверг будет в целом скучноватым днем. На деле же он вышел чрезвычайно насыщенным – причем со всех точек зрения. Во-первых, пилотам пришлось поработать от души: сразу четыре гонщика проехали больше 130 кругов – хотя накануне Ромен Грожан (единственный, кто оставался на трассе с утра до вечера) не добрался даже до отметки в 110. Во-вторых, на треке произошло сразу несколько примечательных инцидентов – на любой вкус и с активным участием пилотов топ-команд.

Ферстаппена ставит боком в «эске»

Примечательно, что когда утром трасса на протяжении доброго часа оставалась влажной, пилотам в целом удавалось сохранять контроль над своими машинами. И главное веселье началось чуть позже, когда асфальт просох и гонщики перешли на слики (хотя кое-где вода еще была и чуть позже сделала свое недоброе дело).

Первой «сухие» покрышки поставила своему пилоту команда Red Bull. Это произошло примерно в четверть одиннадцатого по местному времени (через час с четвертью после начала заездов) – а без пятнадцати одиннадцать с трассы пришло сообщение о первом инциденте с участием Макса Ферстаппена.

Впрочем, ему уделили внимание скорее на безрыбье. Во-первых, связка 14-го и 15-го поворотов – не самое быстрое место испанской трассы и проходится на скорости чуть выше 100 км/ч. И даже какого-нибудь особого злого поребрика, о который можно было бы повредить днище машины, там нет. Во-вторых, в этот момент на Red Bull стояла рейка с датчиками для измерения скорости воздушного потока – а с таким оборудованием пилоты ездят быстро, но все-таки осмотрительно. В-третьих, и развернуло-то Макса всего на 90 градусов, и от идеальной траектории утащило не слишком далеко.

Джовинацци вылетает в 4-м повороте

А вот в десять минут двенадцатого случилась самая серьезная авария в рамках не только отдельно взятых дня или недели, но и предсезонных тестов 2020 года в целом. На подходе к 14-му повороту Антонио Джовинацци поскользнулся на остававшемся влажном внешнем поребрике – и его Alfa Romeo полетела кормой вперед через гравийную зону безопасности, после чего врезалась в отбойник.

К точке торможения перед 4-м поворотом болиды Ф1 подходят на скорости около 270 км/ч, а непосредственно вход в поворот пилоты выполняют примерно на 170 км/ч – похоже, на такой скорости Антонио и потерял контроль над машиной.

Заезды прервали красными флагами примерно на 10 минут – а вот у механиков не было никаких шансов восстановить болид столь же стремительно. Хотя Alfa Romeo ударилась об ограждение, можно сказать, на излете, пострадал болид серьезно. Сразу бросалось в глаза сломавшееся антикрыло – да и днище вряд ли осталось целым и невредимым после того, как Джовинацци пропахал на нем гравийную зону безопасности.

В результате итальянец смог вернуться на трассу только после обеда – таким образом, команда потеряла на этом инциденте около двух часов.

Боттас, Ферстаппен и Феттель ошибаются в 5-м повороте

Если 4-й поворот стал местом наиболее «качественного» инцидента, то следующий, 5-й, что называется, взял количеством. В течение часа в нем произошло сразу три примечательных эпизода, причем все – с участием представителей топ-команд.

Первым отметился Валттери Боттас. Как и в случае с Джовинацци, началось все с влажной поверхности внешнего поребрика, на который финн заехал правыми колесами своего болида. Торможение примерно с 240 до 120 км/ч прошло без приключений – а вот когда пилот повернул руль, задние колеса понесло. Боттас успел скорректировать занос, но запихнуть машину в поворот уже не получалось. В результате гонщик Mercedes совершил неспешную и весьма аккуратную поездку по гравийной зоне безопасности, вряд ли много на этом потеряв.

Не прошло и пары минут – как ту же самую ошибку совершил Макс Ферстаппен. Но с куда более серьезными последствиями. То ли скорость на входе была выше, то ли занос развивался более стремительно – болид Red Bull развернуло и утащило в зону безопасности.

Заезды пришлось остановить примерно на 20 минут, а потом еще около получаса механики потратили на приведение автомобиля в порядок. Вроде бы не трагедия – но только если забыть, что с среду Red Bull уже потеряла почти три часа в процессе ремонта подвески, а утром в четверг вместе со всеми ждала высыхания трассы. В сумме временные потери австрийской команды на второй неделе тестов выходят весьма заметными.

Слайдер Список Автомобиль Ферстаппена после вылета с трассы 1 / 6 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Эвакуация автомобиля Ферстаппена 2 / 6 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Эвакуация автомобиля Ферстаппена 3 / 6 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Эвакуация автомобиля Ферстаппена 4 / 6 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Эвакуация автомобиля Ферстаппена 5 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Эвакуация автомобиля Ферстаппена 6 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Через двадцать минут после окончания паузы, связанной с вылетом Ферстаппена, пришлось снова выбрасывать красные флаги – на этот раз в 5-м повороте отметился Себастьян Феттель. Правда, он не стал копировать соперников и избежал ошибок на входе. Зато когда на апексе немец примерно на 120 км/ч нажал на газ, задние колеса выскользнули из-под четырехкратного чемпиона мира – и удержать машину под контролем не удалось.

В отличие от Ферстаппена, пилот Ferrari смог вернуться на трассу, поднимая из-под задних колес фонтаны гравия и предоставляя фотографам возможность сделать яркие кадры. Однако после такой «распашки» зоны безопасности пришлось на десять минут останавливать заезды, чтобы убрать гравий, оказавшийся на асфальте.

Слайдер Список Эпизод разворота Феттеля 1 / 5 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Эпизод разворота Феттеля 2 / 5 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Эпизод разворота Феттеля 3 / 5 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Эпизод разворота Феттеля 4 / 5 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Эпизод разворота Феттеля 5 / 5 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Ferrari от езды по гравию явно не пострадала: когда красные флаги были убраны, Феттель появился на трассе одним из первых.

Mercedes отказывает под Хэмилтоном

Шестикратный чемпион мира сменил своего напарника за рулем болида W11 после обеда и старался не особо обращать на себя внимание публики: в течение часа с четвертью после начала дневной сессии вообще не выезжал из боксов, а когда выехал – принялся за длинную серию кругов и не имел шансов показать сколь-нибудь впечатляющее время.

Но не тут было: не успел Льюис проехать и полтора десятка кругов, как силовая установка на его болиде просто выключилась.

Позже команда сообщила, что электроника зафиксировала опасное падение давления масла и заглушила двигатель внутреннего сгорания из предосторожности.

Заезды остановили примерно на 15 минут, причем эвакуация болида вызвала у публики не меньший интерес, чем собственно сход с трассы. Во-первых, у механиков Mercedes на этот случай оказалось не только большое покрывало, но и отдельный (сшитый явно по мерке) чехол для переднего антикрыла. Во-вторых, при разгрузке болида на пит-лейне механики выстроили целый коридор из щитов.

Слайдер Список Разгрузка машины Хэмилтона 1 / 3 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Разгрузка машины Хэмилтона 2 / 3 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Разгрузка машины Хэмилтона 3 / 3 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На трассу Льюис так и не вернулся. Команда не увидела в этом большой трагедии и даже сделала по такому случаю небольшой видеоролик под названием «Будь готов ко всему».

Лишь на этом насыщенная событиями часть четверга закончилась – и началась действительно скучная, когда пилоты в течение доброй пары часов работали на длинных сериях, избегая и рекордных времен, и каких-либо инцидентов.

Однако сегодня, в последний день тестов, все может быть по-другому. Ведь надо же гонщикам хоть когда-нибудь понять, как их машины ведут на себя на пределе возможностей! А где пытаешься выжать из машины абсолютный максимум, там и ошибку допустить легче. Так что, присоединяйтесь сегодня к нашей текстовой трансляции – и узнаете обо всех вылетах и поломках одними из первых. Мы начнем следить за происходящим в Барселоне с половины одиннадцатого утра по Москве.