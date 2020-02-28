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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Самое интересное

Вылеты и поломки четверга на тестах Ф1: фото и видео

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Вылеты и поломки четверга на тестах Ф1: фото и видео
Автор:
, Главный редактор
28 февр. 2020 г., 03:37

Вчерашний день пилоты провели на ура: и кругов проехали великое множество, и заскучать болельщикам не дали.

Поначалу следящим за ходом тестов на трассе в Барселоне могло показаться, что четверг будет в целом скучноватым днем. На деле же он вышел чрезвычайно насыщенным – причем со всех точек зрения. Во-первых, пилотам пришлось поработать от души: сразу четыре гонщика проехали больше 130 кругов – хотя накануне Ромен Грожан (единственный, кто оставался на трассе с утра до вечера) не добрался даже до отметки в 110. Во-вторых, на треке произошло сразу несколько примечательных инцидентов – на любой вкус и с активным участием пилотов топ-команд.

Ферстаппена ставит боком в «эске»

Примечательно, что когда утром трасса на протяжении доброго часа оставалась влажной, пилотам в целом удавалось сохранять контроль над своими машинами. И главное веселье началось чуть позже, когда асфальт просох и гонщики перешли на слики (хотя кое-где вода еще была и чуть позже сделала свое недоброе дело).

Первой «сухие» покрышки поставила своему пилоту команда Red Bull. Это произошло примерно в четверть одиннадцатого по местному времени (через час с четвертью после начала заездов) – а без пятнадцати одиннадцать с трассы пришло сообщение о первом инциденте с участием Макса Ферстаппена.

Впрочем, ему уделили внимание скорее на безрыбье. Во-первых, связка 14-го и 15-го поворотов – не самое быстрое место испанской трассы и проходится на скорости чуть выше 100 км/ч. И даже какого-нибудь особого злого поребрика, о который можно было бы повредить днище машины, там нет. Во-вторых, в этот момент на Red Bull стояла рейка с датчиками для измерения скорости воздушного потока – а с таким оборудованием пилоты ездят быстро, но все-таки осмотрительно. В-третьих, и развернуло-то Макса всего на 90 градусов, и от идеальной траектории утащило не слишком далеко.

 

Джовинацци вылетает в 4-м повороте

А вот в десять минут двенадцатого случилась самая серьезная авария в рамках не только отдельно взятых дня или недели, но и предсезонных тестов 2020 года в целом. На подходе к 14-му повороту Антонио Джовинацци поскользнулся на остававшемся влажном внешнем поребрике – и его Alfa Romeo полетела кормой вперед через гравийную зону безопасности, после чего врезалась в отбойник.

К точке торможения перед 4-м поворотом болиды Ф1 подходят на скорости около 270 км/ч, а непосредственно вход в поворот пилоты выполняют примерно на 170 км/ч – похоже, на такой скорости Антонио и потерял контроль над машиной.

 

Заезды прервали красными флагами примерно на 10 минут – а вот у механиков не было никаких шансов восстановить болид столь же стремительно. Хотя Alfa Romeo ударилась об ограждение, можно сказать, на излете, пострадал болид серьезно. Сразу бросалось в глаза сломавшееся антикрыло – да и днище вряд ли осталось целым и невредимым после того, как Джовинацци пропахал на нем гравийную зону безопасности.

 

В результате итальянец смог вернуться на трассу только после обеда – таким образом, команда потеряла на этом инциденте около двух часов.

Боттас, Ферстаппен и Феттель ошибаются в 5-м повороте

Если 4-й поворот стал местом наиболее «качественного» инцидента, то следующий, 5-й, что называется, взял количеством. В течение часа в нем произошло сразу три примечательных эпизода, причем все – с участием представителей топ-команд.

Первым отметился Валттери Боттас. Как и в случае с Джовинацци, началось все с влажной поверхности внешнего поребрика, на который финн заехал правыми колесами своего болида. Торможение примерно с 240 до 120 км/ч прошло без приключений – а вот когда пилот повернул руль, задние колеса понесло. Боттас успел скорректировать занос, но запихнуть машину в поворот уже не получалось. В результате гонщик Mercedes совершил неспешную и весьма аккуратную поездку по гравийной зоне безопасности, вряд ли много на этом потеряв.

 

Не прошло и пары минут – как ту же самую ошибку совершил Макс Ферстаппен. Но с куда более серьезными последствиями. То ли скорость на входе была выше, то ли занос развивался более стремительно – болид Red Bull развернуло и утащило в зону безопасности.

 

Заезды пришлось остановить примерно на 20 минут, а потом еще около получаса механики потратили на приведение автомобиля в порядок. Вроде бы не трагедия – но только если забыть, что с среду Red Bull уже потеряла почти три часа в процессе ремонта подвески, а утром в четверг вместе со всеми ждала высыхания трассы. В сумме временные потери австрийской команды на второй неделе тестов выходят весьма заметными.

Слайдер
Список

Автомобиль Ферстаппена после вылета с трассы

Автомобиль Ферстаппена после вылета с трассы
1/6

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация автомобиля Ферстаппена

Эвакуация автомобиля Ферстаппена
2/6

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация автомобиля Ферстаппена

Эвакуация автомобиля Ферстаппена
3/6

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация автомобиля Ферстаппена

Эвакуация автомобиля Ферстаппена
4/6

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Эвакуация автомобиля Ферстаппена

Эвакуация автомобиля Ферстаппена
5/6

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Эвакуация автомобиля Ферстаппена

Эвакуация автомобиля Ферстаппена
6/6

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Через двадцать минут после окончания паузы, связанной с вылетом Ферстаппена, пришлось снова выбрасывать красные флаги – на этот раз в 5-м повороте отметился Себастьян Феттель. Правда, он не стал копировать соперников и избежал ошибок на входе. Зато когда на апексе немец примерно на 120 км/ч нажал на газ, задние колеса выскользнули из-под четырехкратного чемпиона мира – и удержать машину под контролем не удалось.

 

В отличие от Ферстаппена, пилот Ferrari смог вернуться на трассу, поднимая из-под задних колес фонтаны гравия и предоставляя фотографам возможность сделать яркие кадры. Однако после такой «распашки» зоны безопасности пришлось на десять минут останавливать заезды, чтобы убрать гравий, оказавшийся на асфальте.

Слайдер
Список

Эпизод разворота Феттеля

Эпизод разворота Феттеля
1/5

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Эпизод разворота Феттеля

Эпизод разворота Феттеля
2/5

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Эпизод разворота Феттеля

Эпизод разворота Феттеля
3/5

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Эпизод разворота Феттеля

Эпизод разворота Феттеля
4/5

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Эпизод разворота Феттеля

Эпизод разворота Феттеля
5/5

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Ferrari от езды по гравию явно не пострадала: когда красные флаги были убраны, Феттель появился на трассе одним из первых.

Mercedes отказывает под Хэмилтоном

Шестикратный чемпион мира сменил своего напарника за рулем болида W11 после обеда и старался не особо обращать на себя внимание публики: в течение часа с четвертью после начала дневной сессии вообще не выезжал из боксов, а когда выехал – принялся за длинную серию кругов и не имел шансов показать сколь-нибудь впечатляющее время.

Но не тут было: не успел Льюис проехать и полтора десятка кругов, как силовая установка на его болиде просто выключилась. 

 

Позже команда сообщила, что электроника зафиксировала опасное падение давления масла и заглушила двигатель внутреннего сгорания из предосторожности.

Заезды остановили примерно на 15 минут, причем эвакуация болида вызвала у публики не меньший интерес, чем собственно сход с трассы. Во-первых, у механиков Mercedes на этот случай оказалось не только большое покрывало, но и отдельный (сшитый явно по мерке) чехол для переднего антикрыла. Во-вторых, при разгрузке болида на пит-лейне механики выстроили целый коридор из щитов.

Слайдер
Список

Разгрузка машины Хэмилтона

Разгрузка машины Хэмилтона
1/3

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Разгрузка машины Хэмилтона

Разгрузка машины Хэмилтона
2/3

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Разгрузка машины Хэмилтона

Разгрузка машины Хэмилтона
3/3

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На трассу Льюис так и не вернулся. Команда не увидела в этом большой трагедии и даже сделала по такому случаю небольшой видеоролик под названием «Будь готов ко всему».

 

Лишь на этом насыщенная событиями часть четверга закончилась – и началась действительно скучная, когда пилоты в течение доброй пары часов работали на длинных сериях, избегая и рекордных времен, и каких-либо инцидентов.

Однако сегодня, в последний день тестов, все может быть по-другому. Ведь надо же гонщикам хоть когда-нибудь понять, как их машины ведут на себя на пределе возможностей! А где пытаешься выжать из машины абсолютный максимум, там и ошибку допустить легче. Так что, присоединяйтесь сегодня к нашей текстовой трансляции – и узнаете обо всех вылетах и поломках одними из первых. Мы начнем следить за происходящим в Барселоне с половины одиннадцатого утра по Москве.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Автор Кирилл Качнов

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