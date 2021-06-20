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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Вылет с трассы помешал Феттелю финишировать выше 9-го места

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Себастьян уверен, что мог бы оказаться на финише повыше

Вылет с трассы помешал Феттелю финишировать выше 9-го места

Себастьян Феттеля занял девятое место на Гран При Франции при старте с 12-й позиции. В отличие от большинства соперников, немец стартовал на жестких шинах и позже всех провел свой пит-стоп. По мнению Себастьяна, это и позволило ему ворваться в очки, хотя ошибка в начале гонки сократила их количество.

«Нам надо было пробовать какую-то иную тактику и, думаю, все получилось, – сказал Феттель. – На первом отрезке я вылетал с трассы, из-за чего потерял много времени. Иначе я был бы ближе к группе [впереди] в конце гонки, и мои шины были свежее. Так что мог бы набрать побольше очков».

Феттель не набрал ни одного очка в четырех первых гонках за Aston Martin, но теперь финишировал в десятке трижды подряд. Четырехкратный чемпион мира отметил, что сейчас чувствует себя в болиде комфортно:

«Первые гонки сложились не в нашу пользу. Теперь все стало спокойнее и я доволен машиной. Она делает то, чего я хочу».

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