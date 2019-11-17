Выход фильма про Шумахера перенесли почти на год
Документальная лента про семикратного чемпиона мира должна была выйти в начале декабря 2019-го по случаю 50-летия пилота и 25-летия с его первого титула Ф1 – но премьеру отложили.
Как стало известно Motorsport.com, продюсерская компания B14 Film объяснила перенос премьеры тем, что режиссерам фильма потребовалось дополнительное время для завершения картины из-за очень большого количества отснятого материала.
Новая дата выхода фильма неизвестна. По информации немецкой газеты Bild am Sonntag, премьера документалки должна состояться до четвертого квартала 2020 года. Таким образом, фильм может быть отложен почти на целый год.
Лента под названием «Шумахер» расскажет о карьере Михаэля в Формуле 1. Своими воспоминаниями о немце поделится семья Шумахера, его товарищи и соперники. Кроме того, в картине будут показаны еще не опубликованные архивные материалы из коллекции семьи гонщика.
Сам семикратный чемпион мира в настоящее время продолжает реабилитацию после травмы головы в результате падения на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года. Информация о его состоянии максимально лимитирована.
Читайте также:
Предыдущая новость
Онлайн. Гран При Бразилии: гонка
Следующая новость
Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Выход фильма про Шумахера перенесли почти на год
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта