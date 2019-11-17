Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Выход фильма про Шумахера перенесли почти на год

Поделились
Комментарии
Выход фильма про Шумахера перенесли почти на год
Автор:
17 нояб. 2019 г., 17:37

Документальная лента про семикратного чемпиона мира должна была выйти в начале декабря 2019-го по случаю 50-летия пилота и 25-летия с его первого титула Ф1 – но премьеру отложили.

Как стало известно Motorsport.com, продюсерская компания B14 Film объяснила перенос премьеры тем, что режиссерам фильма потребовалось дополнительное время для завершения картины из-за очень большого количества отснятого материала.

Новая дата выхода фильма неизвестна. По информации немецкой газеты Bild am Sonntag, премьера документалки должна состояться до четвертого квартала 2020 года. Таким образом, фильм может быть отложен почти на целый год.

Лента под названием «Шумахер» расскажет о карьере Михаэля в Формуле 1. Своими воспоминаниями о немце поделится семья Шумахера, его товарищи и соперники. Кроме того, в картине будут показаны еще не опубликованные архивные материалы из коллекции семьи гонщика.

Сам семикратный чемпион мира в настоящее время продолжает реабилитацию после травмы головы в результате падения на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года. Информация о его состоянии максимально лимитирована. 

Читайте также:

Следующая новость
Онлайн. Гран При Бразилии: гонка

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Бразилии: гонка

Следующая новость

Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
Вторая тренировка
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
Третья тренировка
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
Квалификация
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
Гонка
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.