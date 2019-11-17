Выход фильма про Шумахера перенесли почти на год

Как стало известно Motorsport.com, продюсерская компания B14 Film объяснила перенос премьеры тем, что режиссерам фильма потребовалось дополнительное время для завершения картины из-за очень большого количества отснятого материала.

Новая дата выхода фильма неизвестна. По информации немецкой газеты Bild am Sonntag, премьера документалки должна состояться до четвертого квартала 2020 года. Таким образом, фильм может быть отложен почти на целый год.

Лента под названием «Шумахер» расскажет о карьере Михаэля в Формуле 1. Своими воспоминаниями о немце поделится семья Шумахера, его товарищи и соперники. Кроме того, в картине будут показаны еще не опубликованные архивные материалы из коллекции семьи гонщика.

Сам семикратный чемпион мира в настоящее время продолжает реабилитацию после травмы головы в результате падения на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года. Информация о его состоянии максимально лимитирована.