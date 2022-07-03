Сайнс выиграл в Сильверстоуне после большой аварии на старте

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Воскресенье на британском Гран При началось с серьезного происшествия в первом повороте, а завершилось дебютной победой Карлоса Сайнса. Пилот Ferrari стартовал с поула, но путь на вершину подиума оказался для него невероятно сложным и запутанным.

Ключевым моментом гонки стал сход Эстебана Окона за 15 кругов до финиша. Чтобы убрать его Alpine, судьи выпустили автомобиль безопасности. В тот момент лидером был Шарль Леклер, его преследовали Сайнс и Хэмилтон. Все трое были на старых шинах Hard.

Ferrari решила оставить лидера гонки на трассе и провести пит-стоп только Сайнсу. За ним в боксы поехал Льюис – оба получили свежий Soft, как и занимавший четвертое место Перес.

На рестарте свежая резина стала мощным аргументом. Леклер, чье положение было наименее выгодным, сразу пропустил напарника, но попробовал навязать борьбу другим соперникам. К этому моменту третьим уже был Перес – он пошел в атаку на Ferrari, оба сместились с траектории, и Хэмилтон проскочил на второе место.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но борьба продолжалась: почти сразу же Серхио начал теснить Льюиса – и тут уже Леклер использовал их борьбу, чтобы вернуться на третье место. Все это позволило Сайнсу уехать далеко вперед и уверенно победить.

Перес остался вторым, а Хэмилтон все же добыл третье место в острой дуэли с монегаском из Ferrari. Кроме того, на домашней трассе семикратный чемпион мира получил бонус за лучший круг.

Макс Ферстаппен лидировал в гонке на первом отрезке, но сбросил скорость – изначально показалось, что из-за прокола. Но позже выяснилось, что днище Red Bull повреждено, из-за чего темп лидера сезона резко упал. Голландец смог закончить гонку только седьмым.

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Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на первом старте Фото: JEP / Motorsport Images

Однако началось все гораздо раньше и куда опаснее. Старт гонки оказался омрачен серьезной аварией: на разгоне Джордж Расселл начал смещаться в сторону машины Пьера Гасли, и после контакта Mercedes британца отбросило на Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу.

Автомобиль китайского пилота подбросило, он упал на асфальт днищем кверху и полетел, кувыркаясь, в барьеры. Это привело к массовой аварии с участием как минимум шести машин и сходу трех пилотов – Расселла, Чжоу и Алекса Элбона, в которого влетел сзади Себастьян Феттель.

Гонку остановили красными флагами, причем сделали это так быстро, что не все пилоты еще успели пересечь линию хронометража на выезде из боксов. По этой причине на рестарте гонщиков выстроили по результатам квалификации – стартовый рывок Ферстаппена, который на мягких шинах опередил Сайнса, остался в прошлом.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 и Шарль Леклер, Ferrari F1-75, после рестарта Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Рестарт вышел менее драматичным, но тоже ярким. Пилоты Red Bull и Ferrari сражались так яростно, что в четвертом повороте оказались вчетвером практически в одну линию. Правда, несмотря на несколько перестановок, в итоге порядок остался тем же, что на решетке.

При этом Перес и Леклер жестко сошлись передними крыльями. Серхио потерял скорость и на шестом круге отправился на вынужденный пит-стоп, после чего начал долгий прорыв на подиум.

Его визави повезло больше – Шарль, хоть и потеряв в прижимной силе, продолжил гонку в группе лидеров.

Сайнс оставался впереди до десятого круга, когда ошибся в связке Мэгготтс-Бекеттс и пропылил по газону, отдав лидерство Ферстаппену. После этого испанец с напарником постепенно отставали от Макса, пока на 14-м круге у того не начались сложности.

Вскоре после этого выяснилось, что Леклер даже на поврежденной машине может ехать быстрее Карлоса. Их пару догонял даже вышедший на третье место Льюис Хэмилтон.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Чтобы разрядить ситуацию, мостик Скудерии скомандовал Сайнсу ехать в боксы за свежим комплектом Hard – но когда чуть позже пит-стоп провел Леклер, он остался позади испанца. Более того, на жестком составе оба продолжали терять относительно Льюиса. Трибуны замерли в ожидании чуда.

Однако после того, как Льюис тоже получил Hard, потеряв несколько секунд из-за заминки механиков, выяснилось, что на этом составе Mercedes едет совсем плохо. Британец не просто остался третьим, но и начал отставать. А чуть позже Сайнс все же пропустил Леклера, так как не мог поддерживать установленную командой скорость.

В этот момент занимавший было седьмое место Эстебан Окон и замедлился в районе старой стартовой прямой…

Фернанадо Алонсо, Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пятым гонку закончил Фернандо Алонсо. Испанцу наконец-то провел воскресенье без проблем, более того – ему повезло. Большую часть дистанции пилот Alpine оставался позади Ландо Норриса, но в команде McLaren не сразу решили сменить своему гонщику шины после выезда машины безопасности.

Заминки в один круг хватило, чтобы Ландо вернулся на трассу позади Алонсо, что обеспечило испанцу лучший результат в сезоне.

Оставшиеся очки заработали пилоты Haas – Мик Шумахер финишировал-таки в десятки после полутора лет безуспешных попыток – и Себастьян Феттель.

Герой квалификации Николя Латифи долго претендовал на хороший результат, но в итоге откатился на 12-е место после рестарта.

Карлос Сайнс, Ferrari, победитель гонки Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Кроме троих гонщиков, сошедших в самом начале, из борьбы после поломки коробки передач выбыл Валттери Боттас, а пилоты AlphaTauri столкнулись друг с другом после довольно рискованной атаки Юки Цуноды. Сам японец смог после этого доехать до финиша, а вот Пьеру Гасли пришлось спустя какое-то время остановиться.

Даниэль Риккардо не дал в воскресенье ни единого повода для хороших слов.

Результаты Гран При Великобритании