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Сезон 2011 года стал в Формуле 1 последним, когда команде Mercedes не удалось одержать ни одной победы в Гран При. Но нынешний чемпиона почти завершен – осталось всего пара Гран При, – а гонщики «Серебряных стрел» еще ни разу не были на вершине подиума.

После очень слабого старта Mercedes смогла прибавить и сейчас идет третьей в Кубке конструкторов, отставая от Ferrari на 40 очков. Учитывая, что в Сан-Паулу участников Ф1 ждет спринтерский этап, догнать соперников еще возможно.

В Мехико Тото Вольфа спросили, что он выберет – выиграть одну из двух оставшихся гонок или же завершить сезон на второй позиции.

«Победить, – ответил австриец. – Это докажет, что наша машина вновь способна быть сильнейшей. Но второе место тоже возможно: соперники упустили инициативу, а нам нужно заработать побольше очков».

Говоря о борьбе со Скудерией, он добавил: «Если выйдет опередить их, это в какой-то степени станет утешением. У Ferrari была самая быстрая машина на старте сезона, потому закончить год выше их было бы здорово, но все же для нас это не главная цель. Мы прежде всего стремимся понять свою машину и сделать ее быстрой».

На последних Гран При в Остине и Мехико Mercedes уже всерьез сражалась за победу, хотя и потерпела поражение в обоих случаях.

«Мы гонщики, и сейчас уже видим свои возможности, – объяснил Вольф. – Нам просто надо использовать их.

Понятно, что разочарование в нашей ситуации неизбежно. Но мы прошли долгий путь, чтобы оказаться в нынешней ситуации. Мы выходим на старт, чтобы побеждать, чтобы подниматься на подиум, чтобы обгонять Ferrari. При этом свои достижения, конечно, надо оценивать реалистично».