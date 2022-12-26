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Сезон 1992 года прошел в Формуле 1 под знаком доминирования Найджела Мэнселла. За рулем Williams тот одержал в десяти первых Гран При восемь побед и уже к концу лета гарантировал себе звание чемпиона.

Но у этой истории есть детали, о которых до сих пор известно немногим. Как рассказал сам 69- летний Мэнселл в подкасте Beyond The Grid, он едва не пропустил тот сезон – и вынужден был обманывать команду, скрывая серьезные повреждения ноги.

«Сезон 1991 года мы заканчивали в Аделаиде, – вспомнил британец. – Там под проливным дождем я врезался в стену и сломал ногу. Позже, изучая записи, мы установили, что под колесо попал какой-то посторонний предмет – и неуправляемая машина полетела в барьер.

У меня оказались сломаны три пальца на левой ноге. Пятку раздробило, а все суставы оказались порваны».

Машина Найджела Мэнселла, Williams FW14 Renault, после аварии на Гран При Австралии 1991 года Фото: Motorsport Images

«Я думал о том, что же мне делать дальше, – продолжил Найджел. – По возвращении в Штаты, где я в то время жил, меня сразу положили в больницу, а там сказали, что нужно немедленно делать операцию. Я спросил, сколько займет восстановление. Они сказали – три или четыре месяца.

Этого я позволить себе не мог. Ведь тогда я пропустил бы все тесты, и не смог бы влиять на доработку машины. И я сказал им: "А что, если при ходьбе я буду наступать только на внешнюю сторону стопы? Так, вроде, не очень больно".

Мне пришлось пригласить своего друга, доктора, чтобы он убедил их не резать меня, а отпустить».

В тот момент никто не знал о травме Мэнселла. Даже газета The Guardian писала лишь о «сильном ушибе лодыжки». Ситауция, между тем, усугубилась необходимостью сбросить вес.

«Все топ пилоты – Нельсон Пике, Ален Прост, Айртон Сенна, даже Михаэль Шумахер – были намного легче меня, – объяснил Найджел. – Только за счет этого они имели преимущество в полсекунды на круге.

Я сказал себе, что должен что-то с этим сделать. И сбросил к старту чемпионата семь кило благодаря тренировкам и жестокой диете.

Когда выступаешь в Ф1 так долго, как я, ты начинаешь смотреть на вещи чуть иначе. К тому моменту я уже трижды заканчивал сезон вторым – и прекрасно понимал, что требуется для завоевания титула. Я видел, что у нас отличная машина с мощным мотором, классные механики, команда и много спонсоров. И понимал, что это реальный шанс».

Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, 1992 год Фото: Motorsport Images

Британец продолжил: «Но также я понимал, что это мой последний шанс. Мой контракт заканчивался в конце 1992-го, и они собирались избавиться от меня, чтобы взять Алена или Айртона. К счастью, на сам сезон-1992 у меня все было прописано четко. Но я знал, что даже титул не позволит мне остаться в команде.

Потому по ходу всего межсезонья я не сказал ни одному человеку о своей ноге. Только безумец мог отважиться провести целый чемпионат в такой физической форме. После того, как в Аделаиде все закончилось, я провел на костылях еще три или четыре месяца.

Мне начали ремонтировать ногу – как оказалось, все даже хуже, чем было за год до этого. Но дело было уже сделано. Мы победили.

Признаюсь, в некоторых гонках было по-настоящему больно. К счастью, адреналин позволял справляться с этим. Я не позволял себе отвлекаться на ногу или что-то другое».

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что сломанная нога и солидный возраст – по ходу сезона Найджелу исполнилось 39 лет, что сделало гонщика самым старшим чемпионом за полвека – не помешали ему наголову разбить своего партнера по команде Риккардо Патрезе. Тот одержал только две победы против девяти у Найджа.

Гонщики Williams Найджел Мэнселл и Риккардо Патрезе на подиуме Фото: Motorsport Images

В квалификациях ситуация была и того хуже для итальянца: в 16 Гран При он завоевал лишь один поул, тогда как у Мэнселла их набралось 14. Шесть раз отставание Патрезе на одном быстром круге превысило секунду.

«Когда мы приехали [на третий этап сезона] в Сан-Паулу, Риккардо был подавлен, – рассказал Мэнселл. – Он уверял, что все дело только в шасси, что мое намного лучше того, что досталось ему, и разница составляет полторы или даже две секунды.

Я убедил [технического директора] Патрика Хэда с Фрэнком Уильямсом разрешить нам поменяться машинами. Мне не хотелось, чтобы уже со старта сезона напарник испытывал негатив.

В то время квалификация проходила в двухдневном формате, после пятницы я уверенно занимал промежуточный поул. В субботу я понял, что машина Патрезе действительно едет не так здорово, как моя. Но, думаю, дело было просто в его настройках. И все равно я привез ему секунду.

Потом мы смотрели данные телеметрии, и оказалось, что на одной и той же машине я прохожу некоторые повороты на 60-70 км/ч быстрее».

Интересно, что после всей этой истории отношения Мэнселла и Патрезе вовсе не испортились. Напротив, они даже стали лучше.

«Риккардо показал себя профессионалом, – объяснил чемпион мира 1992 года. – Он сфокусировался на том, что у него не получалось. Так как знал, что должен работать».

По итогам сезона Риккардо почти вдвое уступил Мэнселлу по очкам, но с перевесом в несколько баллом смог опередить в таблице Михаэля Шумахера, Айртона Сенну и Герхарда Бергера.