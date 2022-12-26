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Выиграл титул со сломанной ногой. Мэнселл вспомнил историю из начала 90-х

Британец рассказал, как скрыл от команды серьезные травмы, чтобы иметь возможность выступать в гонках

Автор:
, редактор (Франция)
Выиграл титул со сломанной ногой. Мэнселл вспомнил историю из начала 90-х
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Сезон 1992 года прошел в Формуле 1 под знаком доминирования Найджела Мэнселла. За рулем Williams тот одержал в десяти первых Гран При восемь побед и уже к концу лета гарантировал себе звание чемпиона. 

Но у этой истории есть детали, о которых до сих пор известно немногим. Как рассказал сам 69- летний Мэнселл в подкасте Beyond The Grid, он едва не пропустил тот сезон – и вынужден был обманывать команду, скрывая серьезные повреждения ноги. 

«Сезон 1991 года мы заканчивали в Аделаиде, – вспомнил британец. – Там под проливным дождем я врезался в стену и сломал ногу. Позже, изучая записи, мы установили, что под колесо попал какой-то посторонний предмет – и неуправляемая машина полетела в барьер.

У меня оказались сломаны три пальца на левой ноге. Пятку раздробило, а все суставы оказались порваны».

Машина Найджела Мэнселла, Williams FW14 Renault, после аварии на Гран При Австралии 1991 года

Машина Найджела Мэнселла, Williams FW14 Renault, после аварии на Гран При Австралии 1991 года

Фото: Motorsport Images

«Я думал о том, что же мне делать дальше, – продолжил Найджел. – По возвращении в Штаты, где я в то время жил, меня сразу положили в больницу, а там сказали, что нужно немедленно делать операцию. Я спросил, сколько займет восстановление. Они сказали – три или четыре месяца. 

Этого я позволить себе не мог. Ведь тогда я пропустил бы все тесты, и не смог бы влиять на доработку машины. И я сказал им: "А что, если при ходьбе я буду наступать только на внешнюю сторону стопы? Так, вроде, не очень больно".

Мне пришлось пригласить своего друга, доктора, чтобы он убедил их не резать меня, а отпустить».

В тот момент никто не знал о травме Мэнселла. Даже газета The Guardian писала лишь о «сильном ушибе лодыжки». Ситауция, между тем, усугубилась необходимостью сбросить вес.

«Все топ пилоты – Нельсон Пике, Ален Прост, Айртон Сенна, даже Михаэль Шумахер – были намного легче меня, – объяснил Найджел. – Только за счет этого они имели преимущество в полсекунды на круге. 

Я сказал себе, что должен что-то с этим сделать. И сбросил к старту чемпионата семь кило благодаря тренировкам и жестокой диете. 

Когда выступаешь в Ф1 так долго, как я, ты начинаешь смотреть на вещи чуть иначе. К тому моменту я уже трижды заканчивал сезон вторым – и прекрасно понимал, что требуется для завоевания титула. Я видел, что у нас отличная машина с мощным мотором, классные механики, команда и много спонсоров. И понимал, что это реальный шанс».

Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, 1992 год

Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, 1992 год

Фото: Motorsport Images

Британец продолжил: «Но также я понимал, что это мой последний шанс. Мой контракт заканчивался в конце 1992-го, и они собирались избавиться от меня, чтобы взять Алена или Айртона. К счастью, на сам сезон-1992 у меня все было прописано четко. Но я знал, что даже титул не позволит мне остаться в команде. 

Потому по ходу всего межсезонья я не сказал ни одному человеку о своей ноге. Только безумец мог отважиться провести целый чемпионат в такой физической форме. После того, как в Аделаиде все закончилось, я провел на костылях еще три или четыре месяца. 

Мне начали ремонтировать ногу – как оказалось, все даже хуже, чем было за год до этого. Но дело было уже сделано. Мы победили.

Признаюсь, в некоторых гонках было по-настоящему больно. К счастью, адреналин позволял справляться с этим. Я не позволял себе отвлекаться на ногу или что-то другое».

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что сломанная нога и солидный возраст – по ходу сезона Найджелу исполнилось 39 лет, что сделало гонщика самым старшим чемпионом за полвека – не помешали ему наголову разбить своего партнера по команде Риккардо Патрезе. Тот одержал только две победы против девяти у Найджа.

Гонщики Williams Найджел Мэнселл и Риккардо Патрезе на подиуме

Гонщики Williams Найджел Мэнселл и Риккардо Патрезе на подиуме

Фото: Motorsport Images

В квалификациях ситуация была и того хуже для итальянца: в 16 Гран При он завоевал лишь один поул, тогда как у Мэнселла их набралось 14. Шесть раз отставание Патрезе на одном быстром круге превысило секунду. 

«Когда мы приехали [на третий этап сезона] в Сан-Паулу, Риккардо был подавлен, – рассказал Мэнселл. – Он уверял, что все дело только в шасси, что мое намного лучше того, что досталось ему, и разница составляет полторы или даже две секунды.  

Я убедил [технического директора] Патрика Хэда с Фрэнком Уильямсом разрешить нам поменяться машинами. Мне не хотелось, чтобы уже со старта сезона напарник испытывал негатив. 

В то время квалификация проходила в двухдневном формате, после пятницы я уверенно занимал промежуточный поул. В субботу я понял, что машина Патрезе действительно едет не так здорово, как моя. Но, думаю, дело было просто в его настройках. И все равно я привез ему секунду. 

Потом мы смотрели данные телеметрии, и оказалось, что на одной и той же машине я прохожу некоторые повороты на 60-70 км/ч быстрее». 

Интересно, что после всей этой истории отношения Мэнселла и Патрезе вовсе не испортились. Напротив, они даже стали лучше. 

«Риккардо показал себя профессионалом, – объяснил чемпион мира 1992 года. – Он сфокусировался на том, что у него не получалось. Так как знал, что должен работать».

По итогам сезона Риккардо почти вдвое уступил Мэнселлу по очкам, но с перевесом в несколько баллом смог опередить в таблице Михаэля Шумахера, Айртона Сенну и Герхарда Бергера.  

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