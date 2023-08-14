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«Выиграет три следующих титула». Масса предсказал доминирование Ферстаппена

По мнению бразильского экс-пилота, до смены регламента в 2026 году поклонникам Ф1 придется смириться с отсутствием интриги

Бьорн Смит
Автор:
Карлос Сайнс-мл., Scuderia Toro Rosso, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Фелипе Масса, Williams

Свой первый титул чемпиона мира Макс Ферстаппен завоевал в 2021 году после драматичного противостояния с Льюисом Хэмилтоном – финал того чемпионата в Абу-Даби уже стал классикой гонок. 

В 2022-м голландцу пришлось куда проще: весной он уступал Шарлю Леклеру из Ferrari, но уже к середине лета им с Red Bull удалось завладеть инициативой, потому судьба чемпионского звания решилась задолго до последних Гран При. 

Годом позже конкурентов не нашлось вовсе: в титуле Макса по сути не осталось сомнений уже после первого этапа в Бахрейне. Из 12 прошедших этапов гонщик выиграл десять, потому интрига сейчас сохраняется лишь с тем, когда именно он гарантирует звание трехкратного – и удастся ли хоть кому-то прервать его победную поступь. 

Все попытки соперников сократить отставание от Red Bull за счет доработок пока не имеют успеха, даже несмотря на направленные на это послабления в регламенте. 

По мнению победителя 11 Гран При Фелипе Массы, голландец станет чемпионом Ф1 не только в этом году, но и в двух следующих. Остановить его доминирование сможет в лучшем случае смена регламента в сезоне-2026.  

«Думаю, до этого времени он продолжит побеждать, – рассказал 42-летний Масса нашим коллегам из бразильской редакции Motorsport.com. – Пока правила остаются прежними, они с Red Bull будут иметь большое преимущество. Потому можно ожидать, что Макс выиграет все титулы до 2026 года. 

Потом произойдут серьезные перемены, машины станут совсем другими. Так что нам остается лишь запастись терпением и дождаться этого момента, чтобы увидеть, останется ли Red Bull самой быстрой. 

Сейчас угнаться за Ферстаппеном не под силу никому».

Макс уже заработал 314 очков за 12 Гран При – за всю историю Ф1 лишь четверым пилотам удавалось набирать больше за целый сезон: это Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Нико Росберг и Валттери Боттас. 

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