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Формула 1 Новость

«Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена

Гоночный консультант Red Bull заверил, что в обозримом будущем у команды будет только один лидер

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
«Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена
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После смены регламента в Ф1 возникло впечатление, что Серхио Пересу удалось быстро адаптироваться к машинам с граунд-эффектом. В весенних Гран При мексиканец регулярно навязывал борьбу своему напарнику, действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену. 

После победы на седьмом этапе сезона в Монако мексиканец отставал от напарника всего на 15 очков – было ощущение, что Серхио по силам бросить Максу вызов (тем более, что именно тогда Перес продлил контракт с Red Bull еще на два года).

Но затем Ферстаппен стал выигрывать гонку за гонкой, тогда как его напарнику до конца сезона удалось еще лишь раз побывать на вершине подиума. Голландский гонщик досрочно стал чемпионом, а Перес в итоге проиграл даже спор за второе место в чемпионате Шарлю Леклеру.  

Говоря от том, чего можно ожидать в сезоне-2023, гоночный консультант Хельмут Марко не поверил в возможность какие-то значительных перемен.

«Серхио определенно по силам выиграть гонку-другую. Но сейчас я не вижу, как он сможет конкурировать с Максом по ходу долгого сезона, – рассказал австриец в интервью Bild. – Да и вообще я не вижу того, кто смог бы взять верх над Максом на одинаковой технике. 

Так что мы поступили правильно, когда договорились о долговременном сотрудничестве с лучшим пилотом современности, с Максом». 

При этом консультант признал, что в новом сезоне Ф1 Ферстаппен едва ли выиграет две трети всех Гран При, так как конкуренция в пелотоне заметно обострится. 

«Боюсь, повторить такое не получится, – сказал Марко. – Mercedes вернула силу по ходу прошедшего сезона. Хоть они и не добрались до нашего уровня, но Льюис остается топ-пилотом, а при подготовке к будущему сезону у Mercedes будет больше времени в аэродинамической трубе. 

Впрочем, мы тоже на верном пути, так что я не особенно переживаю». 

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