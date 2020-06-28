В пятницу CNN опубликовала интервью Берни Экклстоуна, в котором тот раскритиковал расизм и тех, кто крушит памятники. При этом 89-летний предприниматель добавил, что порой чернокожие являются большими расистами, чем белые.

Британцу не простили этих слов. С резкой критикой в его адрес выступили и шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, и действующее руководство спорта. Владельцы Формулы 1 из американской компании Liberty Media лишили Экклстоуна статуса почетного председателя.

Журналисты Daily Mail попросили Берни прокомментировать эти высказывания, а также попытки запретить ему приезжать на Гран При.

«Запретить мне? – ответил Экклстоун. – Я бы не советовал им делать это. Они могут попытаться в России. Но думаю, я смогу отыскать пропуск.

Когда Чейз [Кэри, генеральный директор Ф1] попросил меня покинуть должность [в январе 2017 года], он много говорил о том, сколь важен новый статус, который он мне присвоил. В Америке люди готовы убить за такую должность, твердил он.

Для меня она не имеет никакого значения. Мне вообще не важны статусы. В Британии я отказывался и от титулов посолиднее. Английский университет 20 лет назад присвоил мне докторскую степень. Но я и не думал называть себя доктором Экклстоуном.

Я рад тому, что он сам признался – больше я не связан с Формулой 1. Это значит, что я не имею никакого отношения ко всему, что они там творят. Они набросились на меня за эти слова о расизме, но лишь потому, что у них гонка в Америке.

Чейз пожертвовал миллион долларов – а эти деньги позволили бы какому-нибудь механику выступать в картинге. Может, нам все же стоит концентрироваться на том, чего он нас хотят владельцы бизнеса? Вирус помог ему – он может называть его причиной всего, чего не сумел достичь».

«Я никогда не думал о Льюисе как о чернокожем»

Говоря о расизме, экс-босс Ф1 добавил: «Я не против чернокожих. Как раз напротив. Я испытываю к ним симпатию. Отец Льюиса хотел вести со мной бизнес. Он делал замечательные тренажеры Если бы я имел что-то против черных, то даже думать над этим не стал бы. Но тот проект, если бы он был хорошим, я бы поддержал.

За время работы я встречал множество людей, которые были мне не симпатичны, но среди них не было ни одного черного.

Несколько раз на меня нападали грабители, один раз это оказались три чернокожих парня. Я попал в больницу, но даже после этого ничего не имею против черных. И Льюис для меня – просто Льюис, я никогда не думаю о нем как о чернокожем.

Если человеку, белому или черному, отказали в работе, он должен узнать причину. Дело в цвете кожи или в несоответствии должности? Вот какую мысль я вкладывал в свои слова.

А все эти протесты, организованные квази-марксистами и нужные только для столкновений с полицией – это просто бедствие для страны. Если спросить этих людей, против чего они в действительности выступают, большинство даже не сможет дать ответ.

Не моя вина в том, что я белый. Или что я ниже ростом, чем другие. В школе меня дразнили Коротышкой. И я понял, что должен как-то реагировать. Чернокожим нужно прежде всего смотреть на то, что они делают.

Когда Льюис был мальчишкой, Рон Деннис не чинил ему препятствий, он помогал ему. Первый чернокожий парень сел за руль машины Формулы 1 еще в 70-е. Это был Уилли Риббс. В моей команде.

Когда у меня отобрали права, я нанял черного шофера. Не из-за цвета кожи, а именно потому, что он не имеет для меня значения. А сейчас просто стало модно говорить о равноправии».

Ранее совладелец Red Bull Дитрих Митеших пригласил Берни приехать в Шпильберг на гонку открытия сезона, но тот отказался из-за скорого прибавления в семье: «Я побывал на множестве гонок, а сына у меня еще никогда не было. Но я приеду в Венгрию или Монцу, это точно».