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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

«Выглядит уставшим». Эксперт заметил перемены в Хэмилтоне

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, Ответственный редактор

По мнению журналиста Уилла Бакстона, семикратный чемпион мира сейчас выглядит не так, как еще недавно

«Выглядит уставшим». Эксперт заметил перемены в Хэмилтоне

Бакстон уже не первый год входит в телевизионную группу Ф1 – он регулярно работает в паддоке и общается с участниками чемпионата мира в формате коротких комментариев и больших интервью. 

В четверг накануне Гран При Австрии он рассказал, что увидел перемены в настроении Льюиса Хэмилтона.

После хорошего старта нынешнего чемпионата и трех побед в четырех первых гонках для пилота Mercedes началась сложная полоса: он был далеко от лидеров в Монако, ошибся на предпоследнем круге в Баку, а затем тактически проиграл Максу Ферстаппену из Red Bull во Франции. 

Однако самым неприятным стало, пожалуй, недавнее поражение на Гран При Штирии: на трассе, где Mercedes всегда смотрелась неплохо, у Льюиса по ходу всего уик-энда не было возможности навязать Ферстаппену борьбу. И в квалификации, и в гонке голландец объективно был сильнее. В итоге Макс выиграл и довел преимущество в общем зачете до 18 очков.  

Рассуждая о том, что третья гонка подряд является сложным испытанием для всех в Ф1, Баттон отметил: «Льюис тоже выглядит уставшим. Он вообще не захотел беседовать и не испытывал никакого энтузиазма. Он словно давал понять: "На новой трассе я бы чувствовал подъем, но не здесь". Мне так и не удалось из него хоть что-то вытянуть».

Ранее Хэмилтон рассказал, что перед Гран При Австрии впервые за долгое время вернулся к работе на симуляторе Merсквуыю

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