«Выехали наполовину беременными». Вольф о темпе Mercedes в пятницу
Глава команды объяснил противоречивые результаты Mercedes на второй тренировке
Перед второй тренировкой Гран При Штирии появилась информация, что по ее итогам может быть сформирована стартовая решетка гонки. Это произойдет, если квалификацию в субботу не удастся провести из-за дождя, а в воскресенье – в силу каких-то других обстоятельств.
В связи с этим команды частично отказались от своих обычных программ для второй практики, попробовав хорошими временами гарантировать себе высокие места на старте в случае форсмажора. Однако фавориты сезона из Mercedes – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон – заняли только третье и шестое места соответственно. По словам главы команды Тото Вольфа, в Mercedes так и не решились выкладываться в тренировке на максимум.
«Мы атаковали не во всю мощь, но и не наполовину, – сказал Вольф. – Мы немного прибавили, ехали не с той скоростью, с которой обычно едем в пятницу. Но нам не все понятно, особенно в части результата Льюиса. Есть проблема с машиной.
Мы долго обсуждали подход к этой сессии, а в итоге выехали, скажем так, наполовину беременными. И всей скорости не использовали, но и медленно не ехали».
Вольф отметил, что на квалификации команда еще прибавит: «Запас невелик. В сравнении с прошлой неделей Ферстаппен прибавил, а Racing Point – и того больше. Остальные медленнее, в том числе и мы. Но нам есть над чем подумать по части данных».
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Дополнительная информация: Мария Рейер
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|Автор
|Иван Матушкин