Перед второй тренировкой Гран При Штирии появилась информация, что по ее итогам может быть сформирована стартовая решетка гонки. Это произойдет, если квалификацию в субботу не удастся провести из-за дождя, а в воскресенье – в силу каких-то других обстоятельств.

В связи с этим команды частично отказались от своих обычных программ для второй практики, попробовав хорошими временами гарантировать себе высокие места на старте в случае форсмажора. Однако фавориты сезона из Mercedes – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон – заняли только третье и шестое места соответственно. По словам главы команды Тото Вольфа, в Mercedes так и не решились выкладываться в тренировке на максимум.

«Мы атаковали не во всю мощь, но и не наполовину, – сказал Вольф. – Мы немного прибавили, ехали не с той скоростью, с которой обычно едем в пятницу. Но нам не все понятно, особенно в части результата Льюиса. Есть проблема с машиной.

Мы долго обсуждали подход к этой сессии, а в итоге выехали, скажем так, наполовину беременными. И всей скорости не использовали, но и медленно не ехали».

Вольф отметил, что на квалификации команда еще прибавит: «Запас невелик. В сравнении с прошлой неделей Ферстаппен прибавил, а Racing Point – и того больше. Остальные медленнее, в том числе и мы. Но нам есть над чем подумать по части данных».

Дополнительная информация: Мария Рейер