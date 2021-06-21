Выдавленный Шумахер и пробитое дно. Мазепин во Франции

Чего ждали: возвращения трудностей

В Баку Мазепин показал лучший результат в карьере и даже опередил на финише Льюиса Хэмилтона. Правда, достигнуто все это было за счет проблем соперников, а не скорости россиянина.

К тому же, медленные городские трассы (кроме Баку это еще и Монако) больше подошли то ли самому Никите, то ли болиду Haas. Но уже перед Францией россиянин ждал неминуемого отката назад.

«В первых гонках причины моих трудностей были не только в моей неопытности, но и во внешних факторах, которые работали в самой машине не так, как мы хотели и ожидали. К сожалению, по определенным причинам некоторые из этих факторов вернутся после Баку, уже во Франции», – сказал Никита в четверг перед этапом.

Как все начиналось: по старым рельсам

На первой тренировке Мазепин был точен и в некоторой степени быстр. По крайней мере, он смог опередить тест-пилота Williams Роя Ниссани и собственного напарника Мика Шумахера, который вылетел с трассы.

Но уже после обеда в пятницу мы увидели картину, которую наблюдали на первых четырех этапах. Никита не смог удержаться в пределах дорожного полотна, а в протоколе оказался последним. Отставание от Шумахера, правда, составило всего 39 тысячных. Но и это изменилось в субботу.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

На третьей практике Никита был уже на полсекунды медленнее напарника. И вновь побывал за пределами трассы.

Никита Мазепин, Haas VF-21, разворот Фото: Drew Gibson / Motorsport Images

Квалификация лишь продолжила тенденцию. Мазепин вновь был самым медленным на трассе, хотя и оказался не последним в протоколе: помогла авария Цуноды и удаленное время Стролла.

Разница между Никитой и Шумахером составила шесть десятых секунды и рекордные четыре позиции. Правда, этому здорово помогла авария Мика в самый удобный момент. Немец впервые в сезоне вывел Haas в Q2. А россиянин далеко не впервые был худшим из тех, кто проехал хоть один полноценный круг.

Как все прошло: началось за здравие, кончилось как обычно

На старте Никита предсказуемо пропустил более быстрых Стролла и Цуноду, но его напарник допустил ошибку и провалился еще сильнее. В итоге, к концу первого круга пилоты Haas привычно оказались на двух последних местах. А вот потом произошло непривычное.

Вместо того, чтобы начать отставать от напарника, Мазепин его атаковал! Причем атаковал успешно: Никита на торможении перед поворотом нырнул на внутреннюю траекторию и пролез в открытую Миком калитку. Правда, на выходе из поворота россиянин слишком расширил траекторию и вынудил Шумахера съехать с трассы. Судьи нарушения не обнаружили, а вот сам Мик – нашел.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Немец счел, что россиянин действовал слишком жестко, как с напарником поступать не положено. Никита, правда, с ним в очередной раз не согласился.

«Думаю, все было как и должно быть. Когда ты последний, не так часто выдаются возможности для обгона. Так что я был рад воспользоваться своим шансом и выйти вперед. Увы, удержать завоеванную позицию не получилось», – сказал российской гонщик.

После обгона Шумахера Мазепин, стартовавший на шинах Hard, ненадолго поднимался еще выше за счет пит-стопов соперников. Однако было ясно, что борьбу россиянин ведет только с Миком.

При этом, у пилотов Haas была разная тактика, так как немцу со старта поставили Medium. Как выяснилось, эта тактика была выигрышной. Переобувшись раньше россиянина, Шумахер на свежих шинах постепенно сокращал отставание от него. И когда уже Никита побывал в боксах, то выехал позади напарника.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Казалось бы, свежие и более мягкие шины должны дать Мазепину настичь партнера. Но нет – Medium на болидах Haas в этот день не работал. В итоге Мазепин впервые в карьере оказался на 20-й строчке протокола, отстав от напарника на 14 секунд.

2 вылета с трассы и худшая позиция в карьере. Вряд ли говоря о сложностях перед этапом, россиянин ждал, что они выльются в такое.

Чего ждать теперь: повышенной жесткости

После вчерашней атаки Мазепина на Шумахера немец обмолвился, что раз Никите команда такое позволяет, то и он сам не прочь потолкаться на трассе. Вероятно, доказать свою позицию Мику придется уже в Австрии, так как Гюнтер Штайнер никаких проблем в борьбе своих пилотов не нашел.

Что касается собственно скорости, что никаких изменений не предвидится. Скоростная трасса в Штирии вряд ли будет благосклонна к нынешней машине Haas. Да и сам Мазепин на автодроме Red Bull выше седьмого места не поднимался с 2017 года, хотя выступал там в младших сериях каждый год.

Так что лучшее, чего мы можем ждать от россиянина на двух ближайших этапов – это очередная яркая атака на первых кругах. И пусть она пройдет без аварии.