Предыдущая / Red Bull запретила Ферстаппену участвовать в демо-заездах Ф1 на «Нордшляйфе» Следующая / Расселл пояснил реплику про недоверие трем пилотам. Но только все усложнил
Формула 1 / Гран При Испании Новость

«Выбрали худшую трассу». Сайнс объяснил, почему новинки Ferrari не сработали

От пакета обновлений Ferrari ждали хороших результатов, но форма команды на Гран При Испании оказалась ничуть не лучше, чем в предыдущих гонках

Джонатан Нобл
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

После не самого удачного старта сезона в Маранелло взялись радикально переделывать свою машину SF-23 и привезли на «Каталунью» масштабные обновления. Прежде всего, шасси избавилось от прежних округлых понтонов и стало в значительной степени походить на Red Bull.

Однако если у Mercedes новинки отлично показали себя, то Скудерия осталась на прежнем уровне: Карлос Сайнс финишировал пятым, а Шарлю Леклеру после старта с пит-лейна даже не удалось заработать очки. 

Говоря о том, почему новый пакет не позволил сделать в Барселоне шаг вперед, испанский гонщик кинул камень в огород команды. 

Он отметил: «По ходу каждого уик-энда мы стремимся добиться максимума и пробуем разные способы. На каждом этапе у нас появляются новые идеи.  

Мы получаем какие-то новинки, пробуем делать что-то с шинами, с подвеской или с аэродинамикой. Должен признать, мы ищем во всех направлениях и непременно докопаемся до истины. Сотрудники на базе тоже из всех сил пытаются исправить положение.

Но дело в том, что Барселона является едва ли не худшим местом для дебюта нового пакета. Обычно эта гонка становится для нас самой сложной в сезоне. 

То, что произошло, удивило многих – да и нас самих тоже. Но новинки в любом случае требовалось поставить и проверить. Надеюсь, в Канаде они покажут себя лучше».

Пока лучшим результатом Ferrari остается единственный подиум Шарля Леклера в Баку. 

Читайте также:
Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Red Bull запретила Ферстаппену участвовать в демо-заездах Ф1 на «Нордшляйфе»

Расселл пояснил реплику про недоверие трем пилотам. Но только все усложнил
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
«Все куда серьезнее, чем износ шин». Ferrari признала фундаментальную проблему

«Все куда серьезнее, чем износ шин». Ferrari признала фундаментальную проблему

Формула 1
Гран При Канады

«Все куда серьезнее, чем износ шин». Ferrari признала фундаментальную проблему «Все куда серьезнее, чем износ шин». Ferrari признала фундаментальную проблему

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Формула 1
Гран При Канады

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Первые фото: как Mercedes переделала машину к Гран При Монако

Первые фото: как Mercedes переделала машину к Гран При Монако

Формула 1
Гран При Монако

Первые фото: как Mercedes переделала машину к Гран При Монако Первые фото: как Mercedes переделала машину к Гран При Монако

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой

Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой

Формула 1

Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой

Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari

Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari

Формула 1
Гран При Испании

Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Формула 1
Гран При Испании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Ferrari Больше от
Ferrari
Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

Формула 1
Гран При Канады

Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

«Такое случилось со мной впервые». Ferrari не нашла проблем в машине Леклера

«Такое случилось со мной впервые». Ferrari не нашла проблем в машине Леклера

Формула 1
Гран При Испании

«Такое случилось со мной впервые». Ferrari не нашла проблем в машине Леклера «Такое случилось со мной впервые». Ferrari не нашла проблем в машине Леклера

«Он очень расстроен и очень зол». Эксперт поделился мнением о будущем Леклера

«Он очень расстроен и очень зол». Эксперт поделился мнением о будущем Леклера

Формула 1

«Он очень расстроен и очень зол». Эксперт поделился мнением о будущем Леклера «Он очень расстроен и очень зол». Эксперт поделился мнением о будущем Леклера

Самое важное:

Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде

Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде

F1 Формула 1
Гран При Канады

Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде Технические проблемы организаторов сорвали первую тренировку Ф1 в Канаде

В Hyundai выбрали гонщика, который заменит погибшего Брина

В Hyundai выбрали гонщика, который заменит погибшего Брина

WRC WRC

В Hyundai выбрали гонщика, который заменит погибшего Брина В Hyundai выбрали гонщика, который заменит погибшего Брина

«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии

«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии

MGP MotoGP
Гран При Германии

«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии «Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии

Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

F1 Формула 1
Гран При Канады

Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.