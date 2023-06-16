«Выбрали худшую трассу». Сайнс объяснил, почему новинки Ferrari не сработали
От пакета обновлений Ferrari ждали хороших результатов, но форма команды на Гран При Испании оказалась ничуть не лучше, чем в предыдущих гонках
После не самого удачного старта сезона в Маранелло взялись радикально переделывать свою машину SF-23 и привезли на «Каталунью» масштабные обновления. Прежде всего, шасси избавилось от прежних округлых понтонов и стало в значительной степени походить на Red Bull.
Однако если у Mercedes новинки отлично показали себя, то Скудерия осталась на прежнем уровне: Карлос Сайнс финишировал пятым, а Шарлю Леклеру после старта с пит-лейна даже не удалось заработать очки.
Говоря о том, почему новый пакет не позволил сделать в Барселоне шаг вперед, испанский гонщик кинул камень в огород команды.
Он отметил: «По ходу каждого уик-энда мы стремимся добиться максимума и пробуем разные способы. На каждом этапе у нас появляются новые идеи.
Мы получаем какие-то новинки, пробуем делать что-то с шинами, с подвеской или с аэродинамикой. Должен признать, мы ищем во всех направлениях и непременно докопаемся до истины. Сотрудники на базе тоже из всех сил пытаются исправить положение.
Но дело в том, что Барселона является едва ли не худшим местом для дебюта нового пакета. Обычно эта гонка становится для нас самой сложной в сезоне.
То, что произошло, удивило многих – да и нас самих тоже. Но новинки в любом случае требовалось поставить и проверить. Надеюсь, в Канаде они покажут себя лучше».
Пока лучшим результатом Ferrari остается единственный подиум Шарля Леклера в Баку.
Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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