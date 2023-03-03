«Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере
По мнению пилота Mercedes, двум чемпионам мира не стоит особенно рассуждать о том, когда ему будет лучше завершить выступления в Формуле 1
Вопрос нового контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes интересует многих в паддоке – действующее соглашение сторон истекает в конце этого года, и хотя пилот с командой не раз говорили о желании сотрудничать дальше, в реальности прочесс пока движется не особенно быстро.
Неудивительно, что все это приводит к обсуждениям и комментариям экспертов. Скажем, недавно бывший напарник Льюиса Дженсон Баттон объяснил задержку с продлением желанием Хэмилтона увидеть реальный темп машина Mercedes 2023 года. Рассуждал на эту тему и чемпион 1996 года Деймон Хилл.
Сам Льюис по ходу Гран При Бахрейна заявил, что не в восторге от подобных разговоров.
«Люди плодят безосновательные слухи, что совершенно не помогает, – объяснил сэр семикратный репортерам. – Можно подумать, что они оба уже все знают. Я остаюсь гонщиком Mercedes с того момента, когда мне было 13 лет. Да, прошлый год вышел сложным, но я по-прежнему здесь. И вне зависимости от того, каким получится предстоящий сезон, я все равно останусь.
Я боец, и мы с командой будем сражаться. Мне нравится вызов, я люблю решать задачи – и верю, то смогу получить от машины то, что не под силу другим. И я люблю такое.
Конечно, хотелось бы начать сезон с сильной машиной. Но для меня само это путешествие имеет большое значение. И никаких задержек с контрактом нет».
Саймон Лазенби, Дженсон Баттон, Дэймон Хилл, Sky TV
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
«Выйдем с Тото на ринг»
Хэмилтон объяснил задержку тем, что просто никуда не спешит.
«Я всегда расслаблен, – сказал он. – И совершенно не чувствую, что этим нужно заниматься прямо сейчас. У меня выгодная позиция. Когда все будет готово – я перейду к теме контракта.
У нас отличные отношения с Тото [Вольфом, главной команды] и Mercedes. Мы полностью поддерживаем друг друга. И я в восторге от возможности строить совместное будущее.
Я горд тем, что мы уже сделали – и вижу потенциал для дальнейшего движения вперед. Так что мы продолжим – если, конечно, что-то не испортит наши отношения. Тогда мы с Тото выйдем на ринг. Но если нет, все будет хорошо».
Гран При Бахрейна-2023: расписание, факты и статистика
Сайнс: Даже слабый старт сезона не лишит Ferrari шансов на титул
Самое важное:
«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках
«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках «Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках
Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari
Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari
Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена
Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена
Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды
Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.