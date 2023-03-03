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«Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере

По мнению пилота Mercedes, двум чемпионам мира не стоит особенно рассуждать о том, когда ему будет лучше завершить выступления в Формуле 1

Адам Купер
Автор:
«Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере
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Вопрос нового контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes интересует многих в паддоке – действующее соглашение сторон истекает в конце этого года, и хотя пилот с командой не раз говорили о желании сотрудничать дальше, в реальности прочесс пока движется не особенно быстро. 

Неудивительно, что все это приводит к обсуждениям и комментариям экспертов. Скажем, недавно бывший напарник Льюиса Дженсон Баттон объяснил задержку с продлением желанием Хэмилтона увидеть реальный темп машина Mercedes 2023 года. Рассуждал на эту тему и чемпион 1996 года Деймон Хилл. 

Сам Льюис по ходу Гран При Бахрейна заявил, что не в восторге от подобных разговоров. 

«Люди плодят безосновательные слухи, что совершенно не помогает, – объяснил сэр семикратный репортерам. – Можно подумать, что они оба уже все знают. Я остаюсь гонщиком Mercedes с того момента, когда мне было 13 лет. Да, прошлый год вышел сложным, но я по-прежнему здесь. И вне зависимости от того, каким получится предстоящий сезон, я все равно останусь. 

Я боец, и мы с командой будем сражаться. Мне нравится вызов, я люблю решать задачи – и верю, то смогу получить от машины то, что не под силу другим. И я люблю такое. 

Конечно, хотелось бы начать сезон с сильной машиной. Но для меня само это путешествие имеет большое значение. И никаких задержек с контрактом нет».

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

«Выйдем с Тото на ринг»

Хэмилтон объяснил задержку тем, что просто никуда не спешит. 

«Я всегда расслаблен, – сказал он. – И совершенно не чувствую, что этим нужно заниматься прямо сейчас. У меня выгодная позиция. Когда все будет готово – я перейду к теме контракта.  

У нас отличные отношения с Тото [Вольфом, главной команды] и Mercedes. Мы полностью поддерживаем друг друга. И я в восторге от возможности строить совместное будущее.

Я горд тем, что мы уже сделали – и вижу потенциал для дальнейшего движения вперед. Так что мы продолжим – если, конечно, что-то не испортит наши отношения. Тогда мы с Тото выйдем на ринг. Но если нет, все будет хорошо».  

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