Итальянская гонка Формулы 1 прошла под знаком дуэли Макса Ферстаппена из Red Bull и Шарля Леклера из Ferrari. Монегаск стартовал с поула, но в его команде запланировали два пит-стопа. Лидер сезона занимал только седьмую позицию на решетке из-за штрафа, однако должен был всего раз менять шины.

Это привело к тому, что на заключительном отрезке Макс возглавлял пелотон, но Шарль догонял соперника на более свежих и мягких шинах. Однако надежды итальянских тифози увидеть триумф Скудерии на домашней трассе перечеркнул выезд мащины безопасности, которая потребовалась для эвакуации остановившейся McLaren Даниэля Риккардо.

Процедура подготовки к рестарту затянулась, и в итоге возобновить борьбу не успели: Ферстаппен раньше Леклера проехал под клетчатый флаг.

Во время традиционного интервью после финиша, которое в этот раз у гонщиков брал экс-пилот Мартин Брандл, тифози освистывали Ферстаппена. Похожей картина была и во время церемонии награждения.

Fans flood the circuit in celebration at the end of the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images