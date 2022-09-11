«Вы не испортите мой день». Ферстаппен ответил тем, кто его освистывал
Макс рассказал, что был готов к негативной реакции тифози на свою победу и в любом случае получает удовольствие от того, что стал сильнейшим
Итальянская гонка Формулы 1 прошла под знаком дуэли Макса Ферстаппена из Red Bull и Шарля Леклера из Ferrari. Монегаск стартовал с поула, но в его команде запланировали два пит-стопа. Лидер сезона занимал только седьмую позицию на решетке из-за штрафа, однако должен был всего раз менять шины.
Это привело к тому, что на заключительном отрезке Макс возглавлял пелотон, но Шарль догонял соперника на более свежих и мягких шинах. Однако надежды итальянских тифози увидеть триумф Скудерии на домашней трассе перечеркнул выезд мащины безопасности, которая потребовалась для эвакуации остановившейся McLaren Даниэля Риккардо.
Процедура подготовки к рестарту затянулась, и в итоге возобновить борьбу не успели: Ферстаппен раньше Леклера проехал под клетчатый флаг.
Во время традиционного интервью после финиша, которое в этот раз у гонщиков брал экс-пилот Мартин Брандл, тифози освистывали Ферстаппена. Похожей картина была и во время церемонии награждения.
Fans flood the circuit in celebration at the end of the race
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Но Макс философски отнесся к поведению недовольных зрителей.
«Такое случается, – объяснил он на медиа-брифинге. – Меня предупреждали о свисте и таких вещах, но я здесь для того, чтобы биться за победы в гонках. Именно этим мы и занимались.
Понятно, что кому-то наше выступление не слишком понравилось, так как они преданные болельщики других команд. С этим ничего не поделать.
Это в любом случае не испортит мой день, я просто получаю удовольствие от победы».
Шарль Леклер осудил поклонников Ferrari за выражение негатива к соперникам: «Никто не любит, когда его освистывают. Мне кажется, таких вещей быть не должно.
Если говорить о дымовых шашках, то их использование кажется мне нормальным на прогревочном круге или еще раньше. Но по ходу гонки такие вещи немного отвлекают. А вот после клетчатого флага они не создают никаких помех».
В общем зачете монегаск теперь уступает Ферстаппену уже 116 очков. Макс может гарантировать себе титул уже в Сингапуре, если разница составит 139 очков или больше.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности
Бинотто о задержке рестарта: Нельзя все объяснять заботой о безопасности
Самое важное:
Сколько побед Ферстаппен отдаст до конца года? Марко ответил
По словам гоночного консультанта Red Bull, Макс поставит абсолютный рекорд Ф1, но не лишит соперников возможности побывать на вершине подиума
«Я ничего не мог поделать». Норрис объяснил неудачный старт
Гонщик McLaren рассказал, что без заминки на первых метрах мог бы финишировать в Монце пятым
«Они учли уроки Абу-Даби». Вольф похвалил FIA за действия в Монце
По мнению руководителя Mercedes F1, дирекция Гран При Италии действовала правильно в концовке гонки, хоть это и не позволило дать рестарт
Операция Элбона привела к осложнениям
Команда Williams сообщила, что по ходу удаления аппендикса у ее гонщика возникла дыхательная недостаточность, из-за чего англо-тайца пришлось перевести в палату интенсивной терапии