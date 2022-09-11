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Итальянская гонка Формулы 1 прошла под знаком дуэли Макса Ферстаппена из Red Bull и Шарля Леклера из Ferrari. Монегаск стартовал с поула, но в его команде запланировали два пит-стопа. Лидер сезона занимал только седьмую позицию на решетке из-за штрафа, однако должен был всего раз менять шины.

Это привело к тому, что на заключительном отрезке Макс возглавлял пелотон, но Шарль догонял соперника на более свежих и мягких шинах. Однако надежды итальянских тифози увидеть триумф Скудерии на домашней трассе перечеркнул выезд мащины безопасности, которая потребовалась для эвакуации остановившейся McLaren Даниэля Риккардо.

Процедура подготовки к рестарту затянулась, и в итоге возобновить борьбу не успели: Ферстаппен раньше Леклера проехал под клетчатый флаг.

Во время традиционного интервью после финиша, которое в этот раз у гонщиков брал экс-пилот Мартин Брандл, тифози освистывали Ферстаппена. Похожей картина была и во время церемонии награждения.

Fans flood the circuit in celebration at the end of the race Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но Макс философски отнесся к поведению недовольных зрителей.

«Такое случается, – объяснил он на медиа-брифинге. – Меня предупреждали о свисте и таких вещах, но я здесь для того, чтобы биться за победы в гонках. Именно этим мы и занимались.

Понятно, что кому-то наше выступление не слишком понравилось, так как они преданные болельщики других команд. С этим ничего не поделать.

Это в любом случае не испортит мой день, я просто получаю удовольствие от победы».

Шарль Леклер осудил поклонников Ferrari за выражение негатива к соперникам: «Никто не любит, когда его освистывают. Мне кажется, таких вещей быть не должно.

Если говорить о дымовых шашках, то их использование кажется мне нормальным на прогревочном круге или еще раньше. Но по ходу гонки такие вещи немного отвлекают. А вот после клетчатого флага они не создают никаких помех».

В общем зачете монегаск теперь уступает Ферстаппену уже 116 очков. Макс может гарантировать себе титул уже в Сингапуре, если разница составит 139 очков или больше.

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