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Формула 1 Новости

Вы лучший гонщик в истории? Вот что на это ответил Хэм

Семикратный чемпион предложил судить о нем по результатам выступлений

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Вы лучший гонщик в истории? Вот что на это ответил Хэм
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Льюис Хэмилтон делит с Михаэлем Шумахером статус единственных семикратных чемпионов Формулы 1 в истории. При этом Хэмилтон провел больше гонок и одержал больше побед, так что по статистике он уже является самым успешным пилотом Формулы 1 в истории.

Но что сам Хэмилтон думает по этому поводу? Американский телеведущий Джимми Киммел прямо спросил его об этом.

«Ну, я то знаю, насколько я хорош, – сказал Хэмилтон. – Вот только я не люблю об этом говорить. Точнее я предпочитаю, чтобы за меня говорили результаты на трассе.

К этому меня приучил мой отец. Когда я был ребенком, мы с ним были единственными цветными на автодроме, и я сталкивался с дискриминацией. Он же говорил: просто выезжай на трассу, и путь твои круги говорят за тебя.

Так что и сегодня я не вижу смысла доказывать что-то словами. Я просто выполняю свою работу на трассе и это говорит обо мне больше всего».

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