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Формула 1 Новости

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren

Договориться с топ-командой не удалось. Теперь речь идет о сотрудничестве с Sauber и, возможно, с Aston Martin

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VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren
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Вчера совет директоров группы Volkswagen одобрил планы двух своих брендов – Audi и Porsche – выступить в Формуле 1. Это решение предварительное – окончательное примут после утверждения регламента на силовые установки 2026 года.

При этом источники Motorsport.com утверждают, что обсуждавшаяся сделка Audi с McLaren фактически сорвана. Стороны действительно вели переговоры, но не сошлись по условиям.

Теперь наиболее вероятным выглядит сотрудничество с Sauber. Эта команда сейчас выступает под брендом Alfa Romeo и может быть частично куплена и переименована в Audi, в то время, как в случае с McLaren или Williams это были бы McLaren Audi и, соответственно, Williams Audi.

Кроме того, к Audi вроде бы обратился владелец Aston Martin Лоуренс Стролл, который отказался от идеи постройки двигателей самостоятельно по причине нехватки на рынке хороших специалистов из-за агрессивного найма сотрудников со стороны Red Bull Powertrains.

Что касается Porsche, то эта марка продолжает переговоры с Red Bull. Идея заключается в том, что силовую установку партнеры будут делать совместно: Red Bull Powertrains создаст двигатель внутреннего сгорания, а Porsche обеспечит его электрической составляющей гибридной системы.

При этом Audi станет использовать не ту же силовую установку под своей маркой, а создаст двигатель самостоятельно на основе… проекта Porsche, который уже был разработан в 2018 году.

Издание Auto Motor und Sport утверждает, что о соглашении между Red Bull и Porsche может быть объявлено уже на неделе после Гран При Австралии, то есть через несколько дней.

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