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Введут ли на Гран При Катара три обязательных пит-стопа? FIA дала ответ

Окончательное решение по очень важному для всех вопросу будет принято в воскресенье днем на собрании руководителей команд

Алекс Калинаукас
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19, на пит-лейне

По ходу уик-энда на трассе «Лосаил» инженеры Pirelli обнаружили, что новые поребрики приводят к повреждениям сликов, что несет потенциальную угрозу безопасности. После этого в субботу утром FIA скорректировала границы трассы в 12-м и 13-м поворотах и дала гонщикам возможность провести дополнительную разминку – но главные перемены запланировали на воскресенье

Они включали проведение по ходу дистанции главной гонки трех обязательных пит-стопов и запрет проезжать на одном комплекте шин более 20 кругов. При этом в своем заявлении FIA сразу сделала оговорку, что решение о введении столь серьезных ограничений будет принято после тщательного анализа данных о работе резины в 19-круговом спринте. 

Субботняя гонка принесла дебютную победу Оскару Пиастри и сделала Макса Ферстаппена трехкратным чемпионом мира. Шины сыграли в ней существенную роль, но связано это было с выбором составов. Никаких проблем с целостностью сликов – как минимум визуально – отмечено не было. 

Однако анализ ситуации усложнился тем обстоятельством, что на трассу трижды выезжала машина безопасности, из-за чего резина работала с полной нагрузкой примерно половину всего времени. 

Именно поэтому поздно вечером в субботу FIA приняла решение не раскрывать выводы, сделанные Pirelli. Вместо этого их озвучат на собрании с участием топ-менеджеров всех команд – оно начнется в паддоке в по 14:00 местному времени, совпадающему с московским. 

После обсуждения и будет вынесен окончательный вердикт о правилах использования шин в гонке.

Обновление: FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

Стоит отметить, что в командах Ф1 по итогам единственной пятничной тренировки не отметили никаких проблем с резиной. 

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Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport

Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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