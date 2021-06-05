Из-за изменений в календаре Формулы 1, вызванных пандемией коронавируса, участников чемпионата второй год подряд ждут две гонки в Австрии – в 2020-м сезон начался с пары Гран При в Шпильберге, а на этот раз они вновь состоятся на стыке июня и июля, но станут уже восьмым и девятым этапом чемпионата.

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Год назад в случае проведения подобных сдвоенных гонок на одной трассе организаторы Ф1 старались сделать так, чтобы условия были хотя бы в чем-то не полностью одинаковыми. В Сильверстоуне у команд были разные составы резины, а в Бахрейне использовали для второго Гран При короткую версию кольца.

В Шпильберге год назад было не до экспериментов – было важно без накладок дать старт новому сезону. Но в 2021-м прозвучала идея. почему бы не провести вторую гонку не в классическом для «Ред Булл Ринга» направлении по часовой стрелке, а в противоположном.

Теоретически подобное возможно, но потребует дополнительных инвестиций. За несколько дней между двумя Гран При потребуется перепрофилировать некоторые барьеры безопасности и гравийные ловушки, чтобы они соответствовали требованиям безопасности.

Но сложность этой задачи, похоже, поставит крест на интересном замысле.

«Вместе с FIA мы разработали план, как провести гонку в обратном направлении, – рассказал Auto Motor und Sport гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – Но в итоге все уперлось в сложности с двумя поворотами. Там задача вышла слишком сложной.

Трасса Гран При Австрии

В третьем повороте вы тормозите на перегибе, за которым практически нет места. А в первом, если не соорудить специальную защиту, машина мажет вылететь прямо в трибуну».

Стоимость работ по переделке автодрома оценили в 5-8 миллионов евро. А их объем оказался таким, что начинать строительство нужно заранее: сделать все необходимое на неделе между этапами просто не получится.

Если же с прицелом на будущее попробовать построить в районе нынешнего первого поворота дополнительный участок с использованием сохранившихся фрагментов старой трассы «Остеррайхринг», это наверняка вызовет недовольство местных жителей, которым будет мешать шум от стройки.

Все это дает основания говорить, что как минимум в 2021 году обе гонки в Австрии почти точно пройдут в классическом направлении. Остается, конечно, вариант с шинами разной жесткости. Но и с ним не все просто. «Если вы привезете сюда резину С5, ни одна команда просто не будет ставить ее на свои машины», – сказал инженер одной из команд.