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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце

Автор:
, главный редактор

Опробованный в минувшие выходные новый формат уик-энда будет снова использован в сентябре

Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце

Схема гоночного уик-энда с квалификацией в пятницу и т.н. спринтерским заездом в субботу в следующий раз будет использована на Гран При Италии, который пройдет с 10 по 12 сентября. Об этом официально сообщили организаторы чемпионата Формулы 1.

Хотя ряд деталей нового формата (к примеру, проведение второй тренировки утром в субботу) вызвал вопросы у команд и публики, график гоночного уик-энда будет сохранен. 

В пятницу состоятся тренировка (которая начнется в 15:30 по московскому времени) и квалификация (в 19:00). В субботу пройдут вторая тренировка (начало в 13:00) и спринтерский заезд на дистанцию в 18 кругов (старт в 17:30).

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