Третья гонка Ф1 в карьере Никиты Мазепина запомнилась не самыми приятными моментами: эмоциональными комментариями от соперников, большим отставанием на финише от товарища по команде и штрафом за помеху Серхио Пересу при обгоне на круг. После финиша Гран При Португалии соответствующие эпизоды этапа прокомментировал руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер.

Никита был единственным пилотом, который выполнил два пит-стопа – если не считать тех, кто заехал в самом конце, чтобы побороться за лучшее время круга. В чем была задумка?

Когда Никиту стали догонять пилоты, опережавшие его на круг, он оказался в неудобной ситуации – температура шин падала, а пилотов сзади было достаточно много. К тому же, в тот момент Никита ехал на самых жестких шинах – и можно было предположить, что они остыли бы очень сильно. Поэтому мы решили вытащить Никиту на чистую трассу и перевести его на самые мягкие покрышки. Температуру которых он мог бы поддерживать, даже когда должен был пропускать пилотов одного за другим.

Разрыв между Миком и Никитой был достаточно велик на протяжении всего уик-энда. Это Мик так хорош или Никита так плох?

Я не согласен, что разрыв был так уж велик. На субботней тренировке Никита был достаточно близок к Мику – да и на первом отрезке, на шинах Medium, отстал секунды на четыре. А потом начались пит-стопы, и мы делали все, чтобы обеспечить ему чистую трассу. Все это и привело к образованию заметного разрыва – и, само собой, после второго пит-стопа он вырос очень сильно. Да, сейчас Мик впереди – но я не стал бы говорить, что он так хорош, а Никита так плох. Прошло всего три гонки – и я не стал бы делать выводы. Может быть, Никите просто нужно немного больше времени, чтобы найти свою скорость?

Ему просто надо дать немного времени. Не думаю, что сейчас надо что-то менять. Думаю, в эти выходные он добился определенного прогресса. И психологически он весьма силен, даже если в первых гонках Мик оказался сильнее. Команда сегодня в целом получила хороший стимул – мы увидели, что можем бороться с соперниками, и это нас взбодрило. Так что, надо просто работать дальше – и у Никиты все наладится. Нельзя от новичка требовать, что все было идеально в начале первого сезона.

А что скажете о моменте с Пересом?

Мы изучаем, что там случилось. Думаю, что соответствующее предупреждение появилось слишком поздно: Никита к этому моменту уже выходил из 2-го поворота. Так что, стоит сделать более надежной коммуникацию, когда на круг обгоняют пилота, только-только выехавшего из боксов. Уверен, что Никита ничего не делал специально – и, в конце концов, ничего страшного не произошло.

Опять же, Никита извинился перед Чеко – и Чеко принял его извинения. Никита объяснил, что речь шла не более чем об ошибке. Такие вещи случаются. Ну да, Никита получил 5 секунд – но на его результат это не повлияло.

На одной из тренировок Мик обогнал Никиту, на что Никита очень резко отреагировал по радио. Этот момент обсуждался?

Не думаю, что это стоит обсуждать. Люди общаются по-разному, это часть их характера. И ничего плохого Никита сказать не хотел. Так что, не стоит делать далеко идущих выводов из фразы, сказанной во время заезда. Стоит лучше узнать человека, прежде чем критиковать их высказывания и резко судить об их словах. Со стороны что-то может прозвучать резко – но, если провести больше времени в команде, иногда понимаешь, что такое общение является нормальным. Никита – очень прямой человек, и в целом нам это по душе. Нам в команде не приходится выяснять отношения.

Самого Никиту соперники тоже называют разными неприятными словами. Это как-то на него влияет?

Мы все знаем, что у Никиты имидж эдакого плохого парня – и Формула 1 лишний раз поддерживает его: комментарии на тему действий Никиты обязательно попадают в эфир. А когда кто-то скажет о сопернике что-то хорошее, это в эфир как раз не попадет. Но это же не просто спорт, но и что-то вроде шоу-бизнеса – так что, с этим надо жить. Не думаю, что на Никите как-то это сказывается. Если сказывается, лучше не выбирать это занятие и этот вид спорта.