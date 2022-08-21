Второе пришествие. Как в Формуле 1 появилась команда Williams

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21 августа 2020 года, когда Формула 1 была в предельно коротком летнем отпуске по ходу плотного ковидного «полусезона», на ленты новостей пришло сообщение о продаже команды Williams американским инвесторам из фонда Dorilton.

Сэр Фрэнк Уильямс более полувека стоял на мостике собственного коллектива, приведя его к множеству побед и сделав одним из самых успешных в истории. Сын небогатой школьной учительницы добился всего сам, но о ранних годах его проекта большинству болельщиков известно не так так много.

Мы решили восполнить этот пробел.

Команда Уильямса пришла в Формулу 1 еще в 1969-м, дебютный Гран При она провела на взятом в аренду шасси Brabham. Но сам Фрэнк везде и всегда называл годом создания Williams 1977-й. Почему же так вышло – и отчего британец вычеркнул из своей истории начало 70-х?

Все дело в том, что осенью 1976-го его выгнали из собственной команды. Семь долгих лет Уильямс с трудом сводил концы с концами, терпел одно поражение за другим, но не сдавался – и нашел-таки того, кто готов инвестировать в его проект. Вот только канадец Вальтер Вольф оказался таким совладельцем, каких создатели любого бизнеса видят в самых страшных снах.

Хваткий нефтедобытчик сразу взялся за дело. Он выкупил все активы закрывшейся команды Hesketh и переименовал ее машины 308C в Wolf-Williams FW05. Вот только шасси изначально было неконкурентоспособным, потому сезон 1976 года оказался для команды провальным.

Амбиции не позволили Вольфу признать поражение. Он возложил вину на Уильямса и отстранил того от управления, а сам взялся за дело с удвоенной энергией. Сделка с Hesketh включала и контракт конструктора Харви Постлтуэйта, которому поручили проектирование собственной машины для 1977 года.

Кроме того, в конце 76-го Вольф переманил из Lotus опытного Питера Уорра и сделал его тим-менеджером. Уильямсу осталась лишь работа со спонсорами. Оскорбленный этим, он хлопнул дверью и ушел. Ушел из команды, которую сам основал. Ушел, чтобы создать новую – Williams Grand Prix Engineering.

Артуро Мерцарио, Wolf-Williams FW05, Гран При Италии 1976 года Фото: Sutton Images

В январе 1977-го Джоди Шектер выиграл за рулем Wolf WR1 первый этап нового сезона в Аргентине. Фрэнк даже не ездил на ту гонку.

Он многое отдал, чтобы получить членство в FOCA – ассоциации конструкторов Ф1. С 1969-го, когда они с гонщиком Пирсом Кариджем начали этот путь, Уильямсу потребовалось пойти на множество жертв, но он добился заветной цели. Но теперь право называться конструктором осталось у Вольфа.

Впрочем, все было не так безнадежно. Источником для оптимизма стало пиво. Если говорить конкретнее, пивная компания Belle Vue, которая готова была поддержать карьеру бельгийского гонщика Патрика Мари Гислена Пьера Симона Станисласа Нева де Мевернье – или, если чуть проще, Патрика Нева.

Этот Нев с некоторым успехом гонялся в Британии в Формуле Ford 1600 и Формуле 3, а в 1976-м даже пару раз попробовал себя в Ф1 с командами RAM и Ensign. Как говорят, интерес с Патрику (хотя кого мы обманываем – к его деньгам) проявлял сам Берни Экклстоун.

Но Фрэнк перешел дорогу будущему боссу чемпионата и первым подписал контракт с бельгийцем. Их сотрудничество стартовало в начале марта в гонке Ф2 – Нев сотворил в ней мини-сенсацию: в компании Рене Арну, Кеке Росберга, Рикардо Патрезе, Эдди Чивера и других будущих звезд гонщик финишировал третьим, да еще и показал лучшее время круга.

Поговаривали, будто Уильямс, чтобы заручиться расположением пилота и показать силу своего нового проекта, несколько отклонился от требований к минимальному весу машины – однако доказательств этого ни у кого не было.

А вот имиджевый эффект сработал: на Фрэнка вышел сотрудник авиакомпании Saudia Airlines. Он предложил небольшую сумму спонсорских денег. Но главное – рассказал, что его боссам интересно куда более серьезное сотрудничество. На уровне Формулы 1.

Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс на презентации модели FW06 во дворе своей базы. 1978 год Фото: Sutton Images

У Уильямса остался в рукаве еще один мощный козырь. Звали его Патриком Хэдом. Он пришел в команду в конце 1975-го, еще до сделки с Вольфом. Молодой и толковый инженер успел поработать под началом Постлтуэйта над WR1. Но задача по созданию собственной машины с ноля прельщала британца – и он перешел в Williams.

«Я еще оставался в Wolf, [в самом начале 1977 года] мы проводили тесты в ЮАР, – рассказал Хэд о давних событиях. – Фрэнк позвонил мне и сказал: "Я начинаю все заново. Есть бюджет на десять гонок. Готов присоединиться?". Я обещал подумать и дать свой ответ, когда мы вернемся в Европу».

Конструктор ответил согласием. «Мне казалось, что уже пора браться за собственное дело, – объяснил он. – В первом сезоне мы решили использовать чужую машину, а к 1978-му собирались построить собственную. На более дальний срок никто особенно и не планировал».

Патрик Нев, March 761 команды Williams Belle-Vue Saudi, 1977 год Фото: Sutton Images

Первой задачей для Фрэнка стал поиск шасси. Разумеется, речь шла о подержанной машине – ею стала March 761, за которую пришлось выложить будущему президенту FIA, а в то время совладельцу March Максу Мосли 14 тысяч фунтов. Четыре сильно не новых мотора Cosworth DFV благодаря старым связям достались Уильямсу практически даром.

Оставалось где-то обосноваться со всем этим добром. Выбор пал на старый склад на Станционной улице в городке Дидкот. Еще работая на Вольфа, Фрэнк присматривался к этому месту. Оформление бумаг несколько затянулось, но дату переезда Хэд помнит до сих пор.

«Я уже позабыл, когда нам в итоге отдали ключи, – признался ветеран. – Мы так хотели поскорее начать работу, что заехали еще до этого. На носу был Гран При Испании [первый европейский этап сезона], так что мы заехали 28 марта 1977 года.

Помню, там был чертовски грязный пол. На складе прежде хранили ковры или что-то такое. У нас не было ни оборудования, ни инструментов – ничего. Мне нужно было наладить и подготовить все это, потому-то мы так спешили».

В начале мая единственный грузовик Williams взял курс на городок Харама в пригороде Мадрида.

«У нас был довольно неуклюжий водитель фургона, – продолжил Хед. – А Wolf тогда ездила на сверкающей голубой фуре. И надо ж такому случиться – на первой же гонке наш парень, сдавая в паддоке задом, разодрал им всю бочину…»

В Испании Нев квалифицировался на скромной 22-й позиции и приехал к финишу 12-м, в четырех кругах позади победившего Марио Андретти. Так в летопись Williams Grand Prix Engineering была вписана первая страница.

Команда не поехала в Монако, вместо этого устроив тесты в Золдере. Они закончились тем, что Нев расколотил машину, которую едва успели восстановить до следующего Гран При.

«Фрэнка уверяли, что это шасси 1976 года, – рассказал главный конструктор. – Когда мы привезли его на фабрику March для ремонта, там очень помогли нам. Но их ребята рассказали, что когда с деталей смыли всю краску, выяснилось, что изначально это машина Витторио Брамбиллы из 1974-го, которую с тех пор несколько раз основательно переделывали».

Надо ли говорить, что стесненную в средствах команду авария на тестах совсем не обрадовала.

«Мы исходили из бюджета в 200 тысяч фунтов на год, – продолжил Патрик. – Нев должен был принести 100, Фрэнк – найти еще столько же. Но ему в итоге удалось собрать только 80. Впрочем, в то время и 180 тысяч на сезон были неплохой суммой.

Я сам не слишком совал нос в эти вопросы, старался лишь, чтобы мы поменьше тратили. Нам приходилось летать самыми бюджетными рейсами и ночевать в каких-то клоповниках, с которыми договаривался Фрэнк.

Тогда казалось, что все это очень прикольно. Не уверен, что сейчас мне вновь хотелось бы побывать в тех отелях. На каждой трассе мы просто арендовали небольшой жилой прицеп, который становился нашим моторхоумом.

В том сезоне мы провели 11 гонок. Точнее, гонок было меньше, так как трижды нам не удалось пройти квалификацию [и попасть на старт]. Такие вещи очень здорово задевают вас. Когда приходится собирать вещи и уезжать с трассы в субботу вечером, когда все остальные заняты подготовкой к гонке, это больно. По-настоящему больно…»

Патрик Нев, March 761 команды Williams Belle-Vue Saudi, Гран При Нидерландов 1977 года Фото: Motorsport Images

Четырежды Нев финишировал в десятке, в Монце ему даже посчастливилось приехать седьмым. Очков в ту пору за такое еще не давали.

«Я бы даже сказал, что он был неплохим парнем, – рассказал Хэд про пилота. – Просто Формула 1 была ему немного не по зубам.

Я не поехал на этап в Штаты, так как был занят работой над новой машиной. Но парни рассказывали, что в Уоткинс-Глене Нев в тренировке далеко выскочил на поребрик. Он вернулся на пит-лейн и сказал, что нужно проверить подвеску по кругу.

До следующей сессии было около часа времени, но он продолжал сидеть в кокпите, пока механики работали с машиной. Никто не понимал, почему.

Уже вечером, когда они сняли с машины сиденье, все прояснилось. Оказалось, что нижняя часть монокока под ним от скачки по бордюрам немного погнулась. Любой нормальный гонщик просто выскочил бы из машины и сказал: "Простите, парни, я тут маленько наделал делов". А этот зачем-то остался сидеть.

Не то, чтобы между собой мы ни во что не ставили его. Не было никаких издевок или чего-то такого. Но это был любопытный персонаж».

Тем временем подготовка к сезону-78 набирала обороты. Williams усиливала свой состав – среди других сотрудников в Дидкот пришел и молодой длинноволосый механик, имевший нужный команде опыт производства углепластиковых деталей. Его звали Россом Брауном, прежде он работал у Вольфа.

«Первое время я был неисправимым романтиком, – рассказал нынешний босс Ф1. – Фрэнк с Патриком взяли меня. Фрэнк вообще был серьезным человеком. Когда рассказывают, что в ту пору им тоже двигала романтика, мне всегда трудно согласиться с такой точкой зрения.

При этом я не чувствовал никакой привязанности к Wolf. Наверное, если бы Фрэнк с Патриком остались там, все сложилось бы иначе. А так я легко согласился перейти к ним».

Но сразу платить Брауну в Williams было нечем, потому большую часть сезона-1977 он работал в Формуле 3 и лишь в конце года перешел к Фрэнку.

«Они с Патриком ушли из Wolf и решили начать все заново с Williams Grand Prix Engineering. Я последовал за ними, – пояснил Росс. – У Вольфа я успел узнать Патрика за время совместной работы, именно это подтолкнуло меня к переходу в Williams.

Помню, что я стал 11-м по счету сотрудником в команде. В это число входили все: сами Уильямс с Хэдом и даже секретарши. Не могу сказать, что когда я приехал в Дидкот, там было очень людно».

Главный конструктор, в свою очередь, признался, что в конце 70-х ничто не указывало, какую блестящую карьеру сделает в спорте Браун.

«Да, это необычная история, – признался Хэд. – Помню, как я проводил собеседование Росса в Wolf. – Он прошел стажировку в компании Harwell (она занималась исследованиями в области атомной энергетики, – прим.ред.), я взял его простым слесарем в нашу небольшую инструментальную мастерскую.

Сразу стало ясно, что Росс – грамотный парень. Но даже когда он перешел вслед за нами в Williams, где мы стали поручать ему более серьезные задачи, я еще не представлял, на что он в действительности способен.

Это всегда очень важно: отбирая сотрудников, разглядеть того, кто по-настоящему талантлив.

Росс в то время был спокойным добродушным парнем – совсем не таким, каким стал позже. У него не было серьезных амбиций. А если и были, он весьма умело скрывал их».

Алан Джонс, Williams FW06 Ford, 1978 год Фото: Williams F1

Хэд и его заместитель Нил Отли потратили вторую половину 1977 года на создание машины, получившей имя FW06. В середине января на стартовом поле в Аргентине за ее рулем сидел приглашенный в команду Алан Джонс – австралиец выиграл за Shadow одну из гонок предыдущего сезона, так что сомнений в его скорости быть не могло.

Новинка получила стильную бело-зеленую спонсорскую ливрею Saudia и выглядела простой по конструкции, но в то же время вполне эффективной. Маленькая команда, вся история которой к тому моменту насчитывала 18 месяцев, внезапно оказалась весьма сильным соперником.

«В 1977-м мы даже не пытались угнаться за лидерами, – объяснил Хед. – Но в сезоне-78 внезапно стали для них неприятной занозой. У нас уже было около 350 тысяч фунтов, вполне приличный бюджет для единственной машины. Правда, Фрэнк все равно продолжал селить нас в свои ночлежки…»

О продолжении сотрудничества с Невом никто всерьез не думал. А сам он тоже не смог договориться на 1978-й ни с одной из команд. Попытка выставить на домашнюю гонку в Золдере клиентский March от собственного имени оказалась неудачной – Патрик даже не пробился на старт. Он ушел в «кузовные» гонки и вскоре вовсе повесил шлем на гвоздь. Бельгиец ушел из жизни в 2017-м году.

Но для Фрэнка их единственный совместный сезон в 1977-м всегда оставался значимым событием. Те гонки на старой машине позволили Williams переродиться и заложить фундамент будущих успехов.

«У меня нет никаких скверных воспоминаний о 77-м, – рассказал Уильямс автору этих строк Адаму Куперу на праздновании 20-летия команды в 1997 году. – Разве что о квалификациях и большом отставании от лидеров. Постоянно находились те, кто отчитывал нас за слишком неспешные действия при очередном обгоне на круг. Но ведь это и сейчас так.

Я своими силами из ничего создал первую команду. А потом получил возможность начать все сначала – и использовал ее. Думаю, 1969-й можно забыть, все это осталось далеко в прошлом. Самое главное произошло в 1977-м. Это было невероятно сложно, но в то же время интересно. И оно стоило того. Мы не сомневались, что добьемся успеха».

Дебютную победу в Ф1 Williams принес Клей Регаццони на британском Гран При 1979 года. Уже в следующем сезоне команда выиграла оба титула. Сейчас а ее активе в общей сложности 16 чемпионских званий Фото: Sutton Images