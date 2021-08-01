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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Второе место в Венгрии расстроило Феттеля

Автор:
, Ответственный редактор

Несмотря на неожиданный подиум, немецкий пилот признал, что в этот день можно было добиться большего

Второе место в Венгрии расстроило Феттеля

Череда аварий на старте Гран При Венгрии привела к тому, что стартовавший только десятым СеБастьян Феттель закончил первый круг гонки третьим – а вскоре и вовсе стал вторым после тактической ошибки Льюиса Хэмилтона с пит-стопом.

После этого гонщик Aston Martin до самого финиша преследовал Эстебана Окона, но так и остался позади.

«Я немного разочарован, – признался он в интервью после гонки. – Так большую часть дистанции как был немного быстрее. Но Эстебан не допустил ни единой ошибки, а мне не удалось подобраться к нему достаточно близко. 

Это не самая простая трасса для обгонов, я наседал изо всех сил, но он удержался и заслужил право отпраздновать первую победу. Наш результат тоже неплох, но когда ты подбираешься так близко к победе, то хочешь получить ее, а не второе место».

Он добавил: «Я отвратительно стартовал, но оказалось, что именно это мне и помогло. Впереди произошло столько всего, а я просто занял внутреннюю траекторию, которая была свободна – и внезапно оказался одним из лидеров. Этот момент определенно решил судьбу нашей гонки».

Ранее в этом сезоне Феттель уже поднимался на подиум в Баку, где также финишировал вторым.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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