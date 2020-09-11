Валттери Боттас показал лучшее время в ходе второй тренировки Гран При Тосканы. Финский пилот проехал круг на две десятых быстрее своего напарника, который занял вторую строчку итогового протокола – Льюис Хэмилтон же опередил ставшего третьим Макса Ферстаппена всего на четыре сотых.

От первой тренировки вторая отличалась достаточно большим числом инцидентов – в частности, за пределами трассы оказывались оба пилота Ferrari. Эти вылеты обошлись без серьезных последствий – а вот два других инцидента привели к появлению на трассе красных флагов.

В середине тренировки на выходе из поворота Поджо Секко вылетел Ландо Норрис – после того как зацепил задним колесом гравий и потерял контроль над автомобилем. McLaren долетел до стены – впрочем, кроме оторванного переднего крыла, заметных повреждений машина не получила. Тем не менее, автомобилю потребовалось эвакуация – и вновь выехать на трассу Норрис уже не смог.

А вскоре после возобновления заездов передать машину в руки механиков пришлось Ромену Грожану – на болиде Haas заподозрили неполадки с электроникой. В результате француз по ходу тренировки проехал всего 5 кругов.

Примерно за четверть часа до окончания сессии причиной появления красных флагов стало столкновение выезжавшего из боксов Серхио Переса с ехавшим по стартовой прямой Кими Райкконеном. На входе в первый поворот мексиканец зацепил передней частью автомобиля заднее колесо машины финна, после чего Alfa Romeo развернуло. Обе машины смогли продолжить движение – а целью остановки сессии была уборка оставшихся на трассе обломков. После окончания тренировки судьи приступили к разбору инцидента.

Последний инцидент произошел уже после финишного флага: Феттель сообщил команде о перебоях в работе мотора, после чего остановил машину на трассе.

Как и в первой тренировке, большинство команд предпочли поделить составы Medium и Hard между пилотами, в середине сессии выпустив обоих на трассу на мягкой резине. Исключением стали Red Bull и Racing Point, не использовавшие по ходу сессии шины Hard. Обсуждая по радио поведение шин с командой, Льюис Хэмилтон отметил, что после первого быстрого круга эффективность мягких шин заметно падает.

Даниил Квят показал в тренировке 15-е время, уступив больше полутора секунд лидеру и около полусекунды – напарнику. Наряду с мягкими шинами по ходу сессии россиянин использовал покрышки Medium (которые не стал надевать на первой тренировке) – Пьер Гасли же поступил ровно наоборот. По ходу сессии француз жаловался на нестабильность машины на торможениях перед S-образными связками. «У машины в этот момент как будто нет заднего крыла, и она едет как по льду», – сообщил пилот команде по радио.

Результаты гонки