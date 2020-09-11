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Формула 1 / Гран При Тосканы / Отчет о тренировке

Боттас показал лучшее время в богатой на инциденты второй практике в Муджелло

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Боттас показал лучшее время в богатой на инциденты второй практике в Муджелло
Автор:
, Главный редактор

Автомобиль Себастьяна Феттеля в конце сессии остановился из-за проблем с мотором

Валттери Боттас показал лучшее время в ходе второй тренировки Гран При Тосканы. Финский пилот проехал круг на две десятых быстрее своего напарника, который занял вторую строчку итогового протокола – Льюис Хэмилтон же опередил ставшего третьим Макса Ферстаппена всего на четыре сотых.

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От первой тренировки вторая отличалась достаточно большим числом инцидентов – в частности, за пределами трассы оказывались оба пилота Ferrari. Эти вылеты обошлись без серьезных последствий – а вот два других инцидента привели к появлению на трассе красных флагов.

В середине тренировки на выходе из поворота Поджо Секко вылетел Ландо Норрис – после того как зацепил задним колесом гравий и потерял контроль над автомобилем. McLaren долетел до стены – впрочем, кроме оторванного переднего крыла, заметных повреждений машина не получила. Тем не менее, автомобилю потребовалось эвакуация – и вновь выехать на трассу Норрис уже не смог.

 

А вскоре после возобновления заездов передать машину в руки механиков пришлось Ромену Грожану – на болиде Haas заподозрили неполадки с электроникой. В результате француз по ходу тренировки проехал всего 5 кругов.

Примерно за четверть часа до окончания сессии причиной появления красных флагов стало столкновение выезжавшего из боксов Серхио Переса с ехавшим по стартовой прямой Кими Райкконеном. На входе в первый поворот мексиканец зацепил передней частью автомобиля заднее колесо машины финна, после чего Alfa Romeo развернуло. Обе машины смогли продолжить движение – а целью остановки сессии была уборка оставшихся на трассе обломков. После окончания тренировки судьи приступили к разбору инцидента.

 

Последний инцидент произошел уже после финишного флага: Феттель сообщил команде о перебоях в работе мотора, после чего остановил машину на трассе.

Как и в первой тренировке, большинство команд предпочли поделить составы Medium и Hard между пилотами, в середине сессии выпустив обоих на трассу на мягкой резине. Исключением стали Red Bull и Racing Point, не использовавшие по ходу сессии шины Hard. Обсуждая по радио поведение шин с командой, Льюис Хэмилтон отметил, что после первого быстрого круга эффективность мягких шин заметно падает.

Даниил Квят показал в тренировке 15-е время, уступив больше полутора секунд лидеру и около полусекунды – напарнику. Наряду с мягкими шинами по ходу сессии россиянин использовал покрышки Medium (которые не стал надевать на первой тренировке) – Пьер Гасли же поступил ровно наоборот. По ходу сессии француз жаловался на нестабильность машины на торможениях перед S-образными связками. «У машины в этот момент как будто нет заднего крыла, и она едет как по льду», – сообщил пилот команде по радио.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 28    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 29 0.207 0.207
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 25 0.246 0.039
4 Thailand Александр Элбон Red Bull 28 0.982 0.736
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 32 1.050 0.068
6 France Эстебан Окон Renault 29 1.126 0.076
7 Mexico Серхио Перес Racing Point 34 1.209 0.083
8 France Пьер Гасли AlphaTauri 30 1.255 0.046
9 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 38 1.396 0.141
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 27 1.411 0.015
11 Canada Лэнс Стролл Racing Point 37 1.473 0.062
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari 39 1.509 0.036
13 Spain Карлос Сайнс McLaren 32 1.662 0.153
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 9 1.669 0.007
15 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 33 1.747 0.078
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 33 1.854 0.107
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 35 1.955 0.101
18 Canada Николя Латифи Williams 31 1.994 0.039
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas 32 2.124 0.130
20 France Ромен Грожан Haas 5 2.268 0.144
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Вторая тренировка
Автор Кирилл Качнов

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