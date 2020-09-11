Боттас показал лучшее время в богатой на инциденты второй практике в Муджелло
Автомобиль Себастьяна Феттеля в конце сессии остановился из-за проблем с мотором
Валттери Боттас показал лучшее время в ходе второй тренировки Гран При Тосканы. Финский пилот проехал круг на две десятых быстрее своего напарника, который занял вторую строчку итогового протокола – Льюис Хэмилтон же опередил ставшего третьим Макса Ферстаппена всего на четыре сотых.
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От первой тренировки вторая отличалась достаточно большим числом инцидентов – в частности, за пределами трассы оказывались оба пилота Ferrari. Эти вылеты обошлись без серьезных последствий – а вот два других инцидента привели к появлению на трассе красных флагов.
В середине тренировки на выходе из поворота Поджо Секко вылетел Ландо Норрис – после того как зацепил задним колесом гравий и потерял контроль над автомобилем. McLaren долетел до стены – впрочем, кроме оторванного переднего крыла, заметных повреждений машина не получила. Тем не менее, автомобилю потребовалось эвакуация – и вновь выехать на трассу Норрис уже не смог.
А вскоре после возобновления заездов передать машину в руки механиков пришлось Ромену Грожану – на болиде Haas заподозрили неполадки с электроникой. В результате француз по ходу тренировки проехал всего 5 кругов.
Примерно за четверть часа до окончания сессии причиной появления красных флагов стало столкновение выезжавшего из боксов Серхио Переса с ехавшим по стартовой прямой Кими Райкконеном. На входе в первый поворот мексиканец зацепил передней частью автомобиля заднее колесо машины финна, после чего Alfa Romeo развернуло. Обе машины смогли продолжить движение – а целью остановки сессии была уборка оставшихся на трассе обломков. После окончания тренировки судьи приступили к разбору инцидента.
Последний инцидент произошел уже после финишного флага: Феттель сообщил команде о перебоях в работе мотора, после чего остановил машину на трассе.
Как и в первой тренировке, большинство команд предпочли поделить составы Medium и Hard между пилотами, в середине сессии выпустив обоих на трассу на мягкой резине. Исключением стали Red Bull и Racing Point, не использовавшие по ходу сессии шины Hard. Обсуждая по радио поведение шин с командой, Льюис Хэмилтон отметил, что после первого быстрого круга эффективность мягких шин заметно падает.
Даниил Квят показал в тренировке 15-е время, уступив больше полутора секунд лидеру и около полусекунды – напарнику. Наряду с мягкими шинами по ходу сессии россиянин использовал покрышки Medium (которые не стал надевать на первой тренировке) – Пьер Гасли же поступил ровно наоборот. По ходу сессии француз жаловался на нестабильность машины на торможениях перед S-образными связками. «У машины в этот момент как будто нет заднего крыла, и она едет как по льду», – сообщил пилот команде по радио.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|28
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|29
|0.207
|0.207
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|25
|0.246
|0.039
|4
|Александр Элбон
|Red Bull
|28
|0.982
|0.736
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|32
|1.050
|0.068
|6
|Эстебан Окон
|Renault
|29
|1.126
|0.076
|7
|Серхио Перес
|Racing Point
|34
|1.209
|0.083
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|30
|1.255
|0.046
|9
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|38
|1.396
|0.141
|10
|Шарль Леклер
|Ferrari
|27
|1.411
|0.015
|11
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|37
|1.473
|0.062
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|39
|1.509
|0.036
|13
|Карлос Сайнс
|McLaren
|32
|1.662
|0.153
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|9
|1.669
|0.007
|15
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|33
|1.747
|0.078
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|33
|1.854
|0.107
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|35
|1.955
|0.101
|18
|Николя Латифи
|Williams
|31
|1.994
|0.039
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|32
|2.124
|0.130
|20
|Ромен Грожан
|Haas
|5
|2.268
|0.144
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов