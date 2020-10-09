Вторая тренировка Гран При Айфеля тоже отложена

Как и утром, судьи объявили о задержке начала заездов на полчаса – до 16:30 по московскому времени. В этот время состоится повторная инспекция и будет вынесено решение и возможности начала тренировки.

Пока машины участников Айфельского Гран При не покидали боксов. В настоящий момент над автодромом идет дождь, температура даже снизилась по сравнению с утром, приблизившись к 10 градусам. Влажность по-прежнему превышает 95%.

При этом скорость ветра выросла до 5,4 метров в секунду. К субботе синоптики предсказывают небольшие изменения к лучшему.