Вторая тренировка Гран При Айфеля тоже отложена
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Погода на «Нюрбургринге» по-прежнему не позволяет медицинскому вертолету подняться в воздух
Как и утром, судьи объявили о задержке начала заездов на полчаса – до 16:30 по московскому времени. В этот время состоится повторная инспекция и будет вынесено решение и возможности начала тренировки.
Пока машины участников Айфельского Гран При не покидали боксов. В настоящий момент над автодромом идет дождь, температура даже снизилась по сравнению с утром, приблизившись к 10 градусам. Влажность по-прежнему превышает 95%.
При этом скорость ветра выросла до 5,4 метров в секунду. К субботе синоптики предсказывают небольшие изменения к лучшему.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Автор
|Александр Кабановский
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Вторая тренировка Гран При Айфеля тоже отложена
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