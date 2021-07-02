Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
Сессия сопровождалась жалобами на трафик, а McLaren вновь выделился интересом к жестким шинам
Пилоты команды Mercedes показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Австрии. Льюис Хэмилтон при этом опередил примерно на две десятых и своего напарника Валттери Боттаса, и лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена на Red Bull.
В начале заезда многие гонщики сообщали о каплях дождя, однако в итоге трасса оставалась сухой до самого окончания тренировки. При этом ошибки по ходу заезда допускались регулярно: поездку по гравию среди прочих пришлось совершить и Хэмилтону.
При этом британец выделился на общем фоне большим количеством коротких серий кругов. Некоторые эксперты увидели в этом свидетельство того, что пока болид ведет себя не так, как хотел бы действующий чемпион мира – и инженерам приходится раз за разом вносить поправки в настройки.
Самым зрелищным стал вылет Ландо Норриса ближе к концу тренировки: британец избежал контакта с отбойником, но большой угол заноса и клубы дыма от торможения произвели впечатление на публику. Как и реплика гонщика по радио. На вопрос инженера, что было повреждено в инциденте, Норрис ответил: «Мой талант».
Многие пилоты во время тренировки жаловались на трафик – и некоторые из этих жалоб выглядят оправданными, если посмотреть на отдельные эпизоды заезда.
В какой-то момент неуступчивость одного из соперников всерьез расстроила Фернандо Алонсо. «Не могу в это поверить, не могу в это, *****, поверить. У них как будто зеркал нет. Кто это был?» – спросил двукратный чемпион мира по радио у своего инженера. Оказалось, что помехой для опытнейшего пилота стал еще более опытный Кими Райкконен.
Никита Мазепин вновь остался на последней строчке протокола, но его отставание и от лидера, и от напарника сократилось – до примерно 1,5 секунд и меньше чем 0,3 секунды соответственно.
Читайте также:
Как и по ходу первой тренировки, во второй гонщики использовали все четыре состава шин, доступных в пятницу – в том числе экспериментальную резину с более жесткой силовой структурой задних шин (не исключено, что этот новый вариант может быть использован на следующем этапе чемпионата, который пройдет в Сильверстоуне).
Самой популярной комбинацией, как и утром, стал набор из Soft (на этом типе было показано абсолютное большинство лучших результатов), Medium и экспериментальной резины. Вниманием к составу Hard вновь выделилась McLaren: если утром Даниэль Риккардо был одним из трех пилотов, выезжавших на жестких шинах, на этот раз Ландо Норрис стал единственным гонщиком, чью машину можно было увидеть обутой в Hard.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|31
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|34
|0.189
|0.189
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|35
|0.217
|0.028
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|33
|0.616
|0.399
|5
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|37
|0.745
|0.129
|6
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|37
|0.833
|0.088
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|38
|0.856
|0.023
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|34
|0.870
|0.014
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|34
|0.943
|0.073
|10
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|32
|0.988
|0.045
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|39
|0.993
|0.005
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|36
|1.004
|0.011
|13
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|37
|1.097
|0.093
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|33
|1.101
|0.004
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|32
|1.175
|0.074
|16
|Шарль Леклер
|Ferrari
|33
|1.185
|0.010
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|36
|1.296
|0.111
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|35
|1.388
|0.092
|19
|Николя Латифи
|Williams
|38
|1.491
|0.103
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|35
|1.650
|0.159
|Полные результаты
Предыдущая новость
Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса
Следующая новость
Гасли подтвердил интерес со стороны других команд