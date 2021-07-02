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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о тренировке

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Сессия сопровождалась жалобами на трафик, а McLaren вновь выделился интересом к жестким шинам

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Пилоты команды Mercedes показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Австрии. Льюис Хэмилтон при этом опередил примерно на две десятых и своего напарника Валттери Боттаса, и лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена на Red Bull.

В начале заезда многие гонщики сообщали о каплях дождя, однако в итоге трасса оставалась сухой до самого окончания тренировки. При этом ошибки по ходу заезда допускались регулярно: поездку по гравию среди прочих пришлось совершить и  Хэмилтону.

 

При этом британец выделился на общем фоне большим количеством коротких серий кругов. Некоторые эксперты увидели в этом свидетельство того, что пока болид ведет себя не так, как хотел бы действующий чемпион мира – и инженерам приходится раз за разом вносить поправки в настройки.

Самым зрелищным стал вылет Ландо Норриса ближе к концу тренировки: британец избежал контакта с отбойником, но большой угол заноса и клубы дыма от торможения произвели впечатление на публику. Как и реплика гонщика по радио. На вопрос инженера, что было повреждено в инциденте, Норрис ответил: «Мой талант».

 

Многие пилоты во время тренировки жаловались на трафик – и некоторые из этих жалоб выглядят оправданными, если посмотреть на отдельные эпизоды заезда.

 

В какой-то момент неуступчивость одного из соперников всерьез расстроила Фернандо Алонсо. «Не могу в это поверить, не могу в это, *****, поверить. У них как будто зеркал нет. Кто это был?» – спросил двукратный чемпион мира по радио у своего инженера. Оказалось, что помехой для опытнейшего пилота стал еще более опытный Кими Райкконен.

Никита Мазепин вновь остался на последней строчке протокола, но его отставание и от лидера, и от напарника сократилось – до примерно 1,5 секунд и меньше чем 0,3 секунды соответственно.

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Как и по ходу первой тренировки, во второй гонщики использовали все четыре состава шин, доступных в пятницу – в том числе экспериментальную резину с более жесткой силовой структурой задних шин (не исключено, что этот новый вариант может быть использован на следующем этапе чемпионата, который пройдет в Сильверстоуне).

Самой популярной комбинацией, как и утром, стал набор из Soft (на этом типе было показано абсолютное большинство лучших результатов), Medium и экспериментальной резины. Вниманием к составу Hard вновь выделилась McLaren: если утром Даниэль Риккардо был одним из трех пилотов, выезжавших на жестких шинах, на этот раз Ландо Норрис стал единственным гонщиком, чью машину можно было увидеть обутой в Hard.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 31    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 34 0.189 0.189
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 35 0.217 0.028
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 33 0.616 0.399
5 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 37 0.745 0.129
6 Japan Юки Цунода AlphaTauri 37 0.833 0.088
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 38 0.856 0.023
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine 34 0.870 0.014
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 34 0.943 0.073
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 32 0.988 0.045
11 Mexico Серхио Перес Red Bull 39 0.993 0.005
12 France Эстебан Окон Alpine 36 1.004 0.011
13 Spain Карлос Сайнс Ferrari 37 1.097 0.093
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 33 1.101 0.004
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 32 1.175 0.074
16 Monaco Шарль Леклер Ferrari 33 1.185 0.010
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 36 1.296 0.111
18 Germany Мик Шумахер Haas 35 1.388 0.092
19 Canada Николя Латифи Williams 38 1.491 0.103
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 35 1.650 0.159
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