Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Пилоты команды Mercedes показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Австрии. Льюис Хэмилтон при этом опередил примерно на две десятых и своего напарника Валттери Боттаса, и лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена на Red Bull.

В начале заезда многие гонщики сообщали о каплях дождя, однако в итоге трасса оставалась сухой до самого окончания тренировки. При этом ошибки по ходу заезда допускались регулярно: поездку по гравию среди прочих пришлось совершить и Хэмилтону.

При этом британец выделился на общем фоне большим количеством коротких серий кругов. Некоторые эксперты увидели в этом свидетельство того, что пока болид ведет себя не так, как хотел бы действующий чемпион мира – и инженерам приходится раз за разом вносить поправки в настройки.

Самым зрелищным стал вылет Ландо Норриса ближе к концу тренировки: британец избежал контакта с отбойником, но большой угол заноса и клубы дыма от торможения произвели впечатление на публику. Как и реплика гонщика по радио. На вопрос инженера, что было повреждено в инциденте, Норрис ответил: «Мой талант».

Многие пилоты во время тренировки жаловались на трафик – и некоторые из этих жалоб выглядят оправданными, если посмотреть на отдельные эпизоды заезда.

В какой-то момент неуступчивость одного из соперников всерьез расстроила Фернандо Алонсо. «Не могу в это поверить, не могу в это, *****, поверить. У них как будто зеркал нет. Кто это был?» – спросил двукратный чемпион мира по радио у своего инженера. Оказалось, что помехой для опытнейшего пилота стал еще более опытный Кими Райкконен.

Никита Мазепин вновь остался на последней строчке протокола, но его отставание и от лидера, и от напарника сократилось – до примерно 1,5 секунд и меньше чем 0,3 секунды соответственно.

Как и по ходу первой тренировки, во второй гонщики использовали все четыре состава шин, доступных в пятницу – в том числе экспериментальную резину с более жесткой силовой структурой задних шин (не исключено, что этот новый вариант может быть использован на следующем этапе чемпионата, который пройдет в Сильверстоуне).

Самой популярной комбинацией, как и утром, стал набор из Soft (на этом типе было показано абсолютное большинство лучших результатов), Medium и экспериментальной резины. Вниманием к составу Hard вновь выделилась McLaren: если утром Даниэль Риккардо был одним из трех пилотов, выезжавших на жестких шинах, на этот раз Ландо Норрис стал единственным гонщиком, чью машину можно было увидеть обутой в Hard.