Макс Ферстаппен показал лучшее время и на второй тренировке Гран При Бахрейна – первого этапа нового сезона Формулы 1. Ближайшим соперником голландца стал Ландо Норрис из McLaren, уступивший пилоту Red Bull меньше одной десятой.

Время Ферстаппена оказалось примерно на полсекунды лучше, чем в первой тренировке – при этом сохраняется отставание в две с половиной секунды от лучшего результата соответствующих сессий прошлогоднего Гран При Бахрейна.

В отличие от весьма спокойной первой тренировки, вторая началась с нескольких небольших инцидентов. В частности, в 7-м повороте трассы развернуло Никиту Мазепина – позже россиянин пожаловался команде на проблемы с балансом машины и поведение болида на торможении (VF-21 тянуло в сторону). Вскоре после этого контроль над своим автомобилем потерял и Кими Райкконен – но если для Мазепина разворот остался без последствий, финн сломал переднее крыло об отбойник и был вынужден вернуться в боксы.

Никита Мазепин в итоге второй раз подряд остался на последней строчке, проиграв пятнадцать сотых своему напарнику Мику Шумахеру и больше двух с половиной секунд – лучшему времени сессии.

Наряду с россиянином недовольны поведением своих машин были и некоторые другие гонщики. Фернандо Алонсо отметил недостаточную поворачиваемость болида Alpine A521 в районе апекса, а Валттери Боттас в какой-то момент назвал автомобиль Mercedes W12 неуправляемым.

Большинство пилотов по ходу тренировки использовали мягкие шины (состав С4) и покрышки средней жесткости (состав С3), совершив квалификационные попытки на экваторе сессии. До этого лучшее время на шинах С3 показал Льюис Хэмилтон. С самыми жесткими из доступных шин (состав С2) поработали только Антонио Джовинацци и оба гонщика Haas.