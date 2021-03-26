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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим на обеих пятничных тренировках Формулы 1 в Бахрейне

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, Главный редактор

Кими Райкконен тем временем стал героем первого в сезоне инцидента, закончившегося повреждением машины

Ферстаппен стал лучшим на обеих пятничных тренировках Формулы 1 в Бахрейне

Макс Ферстаппен показал лучшее время и на второй тренировке Гран При Бахрейна – первого этапа нового сезона Формулы 1. Ближайшим соперником голландца стал Ландо Норрис из McLaren, уступивший пилоту Red Bull меньше одной десятой.  

Время Ферстаппена оказалось примерно на полсекунды лучше, чем в первой тренировке – при этом сохраняется отставание в две с половиной секунды от лучшего результата соответствующих сессий прошлогоднего Гран При Бахрейна.

В отличие от весьма спокойной первой тренировки, вторая началась с нескольких небольших инцидентов. В частности, в 7-м повороте трассы развернуло Никиту Мазепина – позже россиянин пожаловался команде на проблемы с балансом машины и поведение болида на торможении (VF-21 тянуло в сторону). Вскоре после этого контроль над своим автомобилем потерял и Кими Райкконен – но если для Мазепина разворот остался без последствий, финн сломал переднее крыло об отбойник и был вынужден вернуться в боксы.

 

Никита Мазепин в итоге второй раз подряд остался на последней строчке, проиграв пятнадцать сотых своему напарнику Мику Шумахеру и больше двух с половиной секунд – лучшему времени сессии.

Наряду с россиянином недовольны поведением своих машин были и некоторые другие гонщики. Фернандо Алонсо отметил недостаточную поворачиваемость болида Alpine A521 в районе апекса, а Валттери Боттас в какой-то момент назвал автомобиль Mercedes W12 неуправляемым. 

Большинство пилотов по ходу тренировки использовали мягкие шины (состав С4) и покрышки средней жесткости (состав С3), совершив квалификационные попытки на экваторе сессии. До этого лучшее время на шинах С3 показал Льюис Хэмилтон. С самыми жесткими из доступных шин (состав С2) поработали только Антонио Джовинацци и оба гонщика Haas.

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Позиция Гонщик Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен 23    
2 United Kingdom Ландо Норрис 25 0.095 0.095
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон 24 0.235 0.140
4 Spain Карлос Сайнс 26 0.280 0.045
5 Finland Валттери Боттас 23 0.371 0.091
6 Australia Даниэль Риккардо 22 0.383 0.012
7 Japan Юки Цунода 23 0.447 0.064
8 Canada Лэнс Стролл 24 0.546 0.099
9 France Пьер Гасли 27 0.636 0.090
10 Mexico Серхио Перес 23 0.656 0.020
11 France Эстебан Окон 24 0.754 0.098
12 Monaco Шарль Леклер 26 0.765 0.011
13 Italy Антонио Джовинацци 27 0.893 0.128
14 Germany Себастьян Феттель 26 0.922 0.029
15 Spain Фернандо Алонсо 24 0.923 0.001
16 Finland Кими Райкконен 15 1.015 0.092
17 United Kingdom Джордж Расселл 28 1.484 0.469
18 Germany Мик Шумахер 24 2.450 0.966
19 Canada Николя Латифи 28 2.553 0.103
20 Russian Federation Никита Мазепин 19 2.602 0.049
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Вторая тренировка
Автор Кирилл Качнов

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