Ферстаппен стал лучшим на обеих пятничных тренировках Формулы 1 в Бахрейне
Кими Райкконен тем временем стал героем первого в сезоне инцидента, закончившегося повреждением машины
Макс Ферстаппен показал лучшее время и на второй тренировке Гран При Бахрейна – первого этапа нового сезона Формулы 1. Ближайшим соперником голландца стал Ландо Норрис из McLaren, уступивший пилоту Red Bull меньше одной десятой.
Время Ферстаппена оказалось примерно на полсекунды лучше, чем в первой тренировке – при этом сохраняется отставание в две с половиной секунды от лучшего результата соответствующих сессий прошлогоднего Гран При Бахрейна.
В отличие от весьма спокойной первой тренировки, вторая началась с нескольких небольших инцидентов. В частности, в 7-м повороте трассы развернуло Никиту Мазепина – позже россиянин пожаловался команде на проблемы с балансом машины и поведение болида на торможении (VF-21 тянуло в сторону). Вскоре после этого контроль над своим автомобилем потерял и Кими Райкконен – но если для Мазепина разворот остался без последствий, финн сломал переднее крыло об отбойник и был вынужден вернуться в боксы.
Никита Мазепин в итоге второй раз подряд остался на последней строчке, проиграв пятнадцать сотых своему напарнику Мику Шумахеру и больше двух с половиной секунд – лучшему времени сессии.
Наряду с россиянином недовольны поведением своих машин были и некоторые другие гонщики. Фернандо Алонсо отметил недостаточную поворачиваемость болида Alpine A521 в районе апекса, а Валттери Боттас в какой-то момент назвал автомобиль Mercedes W12 неуправляемым.
Большинство пилотов по ходу тренировки использовали мягкие шины (состав С4) и покрышки средней жесткости (состав С3), совершив квалификационные попытки на экваторе сессии. До этого лучшее время на шинах С3 показал Льюис Хэмилтон. С самыми жесткими из доступных шин (состав С2) поработали только Антонио Джовинацци и оба гонщика Haas.
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|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|23
|2
|Ландо Норрис
|25
|0.095
|0.095
|3
|Льюис Хэмилтон
|24
|0.235
|0.140
|4
|Карлос Сайнс
|26
|0.280
|0.045
|5
|Валттери Боттас
|23
|0.371
|0.091
|6
|Даниэль Риккардо
|22
|0.383
|0.012
|7
|Юки Цунода
|23
|0.447
|0.064
|8
|Лэнс Стролл
|24
|0.546
|0.099
|9
|Пьер Гасли
|27
|0.636
|0.090
|10
|Серхио Перес
|23
|0.656
|0.020
|11
|Эстебан Окон
|24
|0.754
|0.098
|12
|Шарль Леклер
|26
|0.765
|0.011
|13
|Антонио Джовинацци
|27
|0.893
|0.128
|14
|Себастьян Феттель
|26
|0.922
|0.029
|15
|Фернандо Алонсо
|24
|0.923
|0.001
|16
|Кими Райкконен
|15
|1.015
|0.092
|17
|Джордж Расселл
|28
|1.484
|0.469
|18
|Мик Шумахер
|24
|2.450
|0.966
|19
|Николя Латифи
|28
|2.553
|0.103
|20
|Никита Мазепин
|19
|2.602
|0.049
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов