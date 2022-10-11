«Вот, помню, в 90-е…». Ферстаппен заблудился во времени

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Долгая пауза, которую пришлось взять дирекции Гран При Японии из-за дождя, заставила Формулу 1 вновь заговорить о недостаточной приспособленности современных машин к мокрым условиям.

И хотя главным фактором по-прежнему остается безопасность – из-за большого количества водяных брызг видимость в пелотоне снижается едва ли не до нуля, – у пилотов и команд немало претензий и к резине Pirelli.

Об этом после победного финиша на «Сузуке» рассказал Макс Ферстаппен – причем он позволил себе довольно смелое заявление для человека 1997 года рождения.

«Мне не хочется закапываться в эту тему, но нам просто нужны дождевые шины получше, – сказал голландец. – Посмотрите, как мы гонялись в 90-х и начале 2000-х, когда на трассе было много воды».

По всей видимости, о гонках того периода Максу рассказал его отец Йос – он как раз выступал в Формуле 1 с 1994 по 2003 годы, – а собственным этот опыт пилот назвал на радостях после завоевания титула.

Ферстаппен-младший продолжил: «Я сам с радостью проведу для Pirelli несколько тестовых дней и опробую различные варианты шин. Нам точно нужна более эффективная дождевая резина – та, что есть сейчас, слишком жесткая, а вдобавок, не так хорошо отводит воду.

Именно поэтому все хотят побыстрее избавиться от нее и как можно быстрее поставить промежуточную, которая позволяет ехать намного быстрее.

В этот раз все было видно с первого же круга – на промежуточной время круга сразу упало на пять секунд. Это слишком большая разница. На самом деле, никто не хочет ездить на дождевой».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщик Red Bull добавил, что согласен с решением судей остановить гонку после первоначального старта. Тогда весь пелотон был на промежуточных шинах, но даже дождевые не позволили бы продолжать гонку.

«Под таким ливнем, какой был в момент красных флагов, было бы очень сложно ехать даже на дождевой резине, – объяснил он. – А вот 20 лет назад подобных проблем не возникало. Так что решение точно должно быть.

Но это не критика – напротив, я буду рад помочь. Надо посмотреть, что можно сделать. Может, организовать больше тестовых дней на сырой трассе и поработать сообща, чтобы отыскать вариант лучше. В конце концов, полезно будет вообще нормально поездить на дождевых шинах, а не просто совершить пару кругов, как обычно, чтобы потом сразу перейти на промежуточные».

Шарль Леклер из Ferrari напомнил, что главной все же остается проблема с обзорностью.

«Основная сложность в том, что из этих машин мы ничего не видим, – объяснил монегаск. – Потому в первую очередь важно уменьшить количество брызг и улучшить видимость. От этого особенно выиграют те, кто едет позади.

Я считаю, что порой условия на трассе вполне позволяют гоняться, но только из-за того, что ничего не видно, это становится опасным – и в итоге мы никуда не едем.

Надо постараться отыскать решение и как-то сократить количество брызг».