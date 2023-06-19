«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

Алекс Элбон стартовал десятым, и хотя ему пришлось проехать 58 кругов на одном комплекте шин после раннего первого пит-стопа, гонщик не уступил преследователям и финишировал позади шестерки грандов.

Благодаря хорошей скорости Williams на прямых, англо-тайскому пилоту удалось удержаться впереди Alpine Эстебана Окона, несмотря на все усилия француза.

«Честно говоря, у нас весь уик-энд была примерно равная скорость с McLaren, – объяснил Алекс, отвечая на вопрос Motorsport.com. – И чтобы переиграть их в гонке, нам требовалось что-то совершенно другое [в плане тактики].

Даже с хорошим темпом зарабатывать очки нам сложно. Ведь есть восемь машин Aston, Red Bull, Ferrari и Mercedes. Так что в десятке остаются всего два места, и обычно они у Alpine. Потому мы и попробовали схему с одним пит-стопом».

Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Говоря о финальном отрезке гонки, Элбон продолжил: «Когда оставалось проехать еще 35-40 кругов, парни решили подбодрить меня и сказали, что до финиша всего 20. Я посмотрел на большие экраны у трассы и подумал: "Хотелось бы мне верить, что это ошибка [в графике трансляции]".

Но осталось только брюзжать про себя. Знаете, я уже проехал немало этих гонок. И скажу вам, что не такое уж это и веселье.

Мне удавалось хорошо защищаться благодаря скорости машины на прямых. Но это неизбежно приводит к росту нагрузки на резину. А ее как раз нужно беречь, чтобы лучше разгоняться из ключевых поворотах.

Так что в десятом повороте я располагал машину так, чтобы Эстебан [Окон] оказался в "грязном" воздухе. Это бы повредило его разгону.

По сути, мне пришлось вести гонку, постоянно глядя в зеркала заднего вида. И при этом требовалось не допускать ошибок».

Алекс отметил, что контроль за резиной на столь длинном отрезке представлял непростую задачу.

«По мере истирания рабочей поверхности резина начинает терять температуру, – объяснил лидер Williams. – Из-за этого приходится атаковать острее. И под конец уже можно было видеть белые отметины, шины стерлись до корда.

Последние 20 кругов я вообще проехал в квалификационном темпе. При этом нельзя было ошибиться, так что пришлось буквально балансировать на грани. Но оно того стоило».

Гонщик отметил, что ему очень помогли последние новинки, подготовленные в Гроу к канадскому этапу: «Я не смог бы выступить так здорово без хорошей машины. А в этот уик-энд, должен признать, она была действительно хороша».

В последний раз столь высокий результат по итогам гонки Williams приносил еще Николас Латифи, который также финишировал седьмым на памятном венгерском Гран При 2021 года.