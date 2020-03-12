Встреча глав команд Ф1 началась в полночь по Мельбурну

После того, как команда McLaren приняла решение сняться с Гран При Австралии, представители других коллективов приняли решение собраться на срочное совещание. Оно началось в паддоке трассы Альберт-парке в полночь по местному времени (или в 16:00 по Москве).

Руководство Ф1 изначально заявляло, что первый Гран При сезона состоится только при условии присутствия на трассе всех команд. Отказ McLaren от участия делает выполнение этого условия невозможным. С другой стороны, изначально организаторы чемпионата мира опасались скорее запрета на въезд по отношению к гражданам тех или иных стран. Ситуация, когда команда добровольно отказывается от участия в заездах, в тот момент не озвучивалась.

По слухам, на повестке дня встречи стоит вопрос об отмене уже трех первых Гран При (Австралии, Бахрейна и Вьетнама). Так как гонка в Китае уже перенесена на неопределенный срок, существует риск, что чемпионат мира 2020 года начнется только 3 мая в Зандфорте.