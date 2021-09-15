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Встреча FIA с мотористами в Монце: слухи и детали

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Источники Motorsport.com сообщили много интересного. В частности, Porsche и Audi выдвинули ряд требований, которые должны облегчить им дебют в Ф1

Встреча FIA с мотористами в Монце: слухи и детали

Участники прошедших в паддоке Гран При Италии переговоров хранят молчание, FIA тоже не спешит делиться информацией, отделавшись парой сухих предложений о достигнутом прогрессе в социальных сетях.

Между тем, в Италии обсуждались принципиально важные вопросы о будущем спорта. Мы уже делились первыми утечками: они говорят, что дебют новых силовых установок отложили до 2026 года, а концерн VW всерьез рассматривает возможность объединить силы с Red Bull.

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Однако нашим инсайдерам удалось узнать гораздо больше. Предлагаем вам ободщение той информации, что известна к настоящему моменту.

Во первых, окончательную версию нового регламента опубликуют до конца 2021 года, чтобы дать производителям четыре года на подготовку. 

Во-вторых, наметилось противостояние между двумя группами. Одна настаивает, чтобы правила как можно меньше отличались от нынешних, чтобы можно было продолжать использовать наработанные технологии – в нее входят Renault и Mercedes.

Другая же рассчитывает, что регламент даст всем возможность начать конструирование с чистого листа. На это надеются Audi, Porsche и Red Bull. Что до Ferrari, то там пока не готовы однозначно войти в какой-то из этих лагерей.

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Но самое интересное даже не в этом. Поведение Audi и Porsche однозначно указывает, что оба бренда как минимум прорабатывают возможность выступлений в Ф1. Их представители заявили о невыгодном положении в сравнении с теми, кто уже выступает  в чемпионате – и заговорили о необходимости послаблений в случае решения запустить собственную программу.

Речь идет как о возможности тратить больше средств, так и о праве использовать тестовые стенды на протяжении большего количества часов.

Как поговаривают, в Монце представители Red Bull заявили, что их бренд силовых установок также является новым для Ф1, а потому претендует на аналогичные послабления. Но эта позиция наткнулась на решительный отказ соперников, так как всем прекрасно известно, что с 2022 года в Милтон-Кинсе будут делать старые движки Honda.

Также подтвердилась информация про грядущий отказ от кинетических мотор-генераторов MGU-H. Лишь Mercedes и Renault предложили сохранить их, уменьшив сложность конструкции и снизив мощность – но поддержки не получили. Дело в том, что такой узел никак не используется в дорожных автомобилях.

Можно говорить, что после встречи в Монце судьба MGU-H решена окончательно.

Кроме того, взят курс на удешевление моторов – как минимум вдвое относительно нынешних цифр. Силовая установка в сборе будет стоить не более миллиона долларов.

Наконец, еще одним важным итогом встречи стало принципиальное решение увеличить мощность гибридной части силовой установки – с нынешних 120 кВт до 350 (со 160 до 475 л.с.). Планируется, что для этого энергия будет накапливаться во время торможений не только на задних, как сейчас, но и на передних колесах. 

Понятно, что установка спереди мотор-генераторов позволит сделать машины Ф1 полноприводными. Однако вопрос этот является весьма деликатным и потребует дополнительных обсуждений. Пока же в качестве базового принято предложение накапливать энергию на обеих осях, а передавать обратно только на задние колеса.

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