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После третьего этапа Ф1 многие в паддоке и за его пределами раскритиковали FIA за решение трижды по ходу гонки остановить борьбу красными флагами.

В двух первых случаях – после аварий Алекса Элбона и Кевина Магнуссена – трассу необходимо было расчистить от обломков и гравия. Многим показалось, что эту задачу можно решить и в режиме автомобиля безопасности, а рестарт дирекция гонки использовала лишь в целях повышения зрелищности.

Однако экс-пилот и популярный эксперт Мартин Брандл не согласился с такой точкой зрения. В своей традиционной колонке по итогам Гран При британец напомнил эпизод из недавнего прошлого Ф1. В квалификации Гран При Венгрии 2009 года Фелипе Масса получил тяжелую травму головы, когда ему в шлем попала деталь от Brawn Рубенса Баррикелло.

«Я не считаю, что у судей есть инструкция при необходимости накручивать зрелищность, – отметил Мартин. – Стоит поставить себя на их место и понять их ответственность. Очень легко смотреть на все с дивана и рассуждать: "Надо сделать то, надо сделать это"».

Он добавил: «В 2009-м Фелипе Масса едва не погиб, когда ему в кокпит прилетел фрагмент другой машины. Здесь гонка проходила на городской трассе, рядом с ней по обеим сторонам находились зрители, судьи, спасатели.

Любой посторонний обломок, оказавшийся на асфальте, мог полететь по воздуху со скоростью 300 км/ч».

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, выехал с трассы позади Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23 Фото: Марк Хорнсбург / Motorsport Images

Брандл продолжил: «Думаю, в случае с аварией Алекса Элбона все же можно было использовать автомобиль безопасности, чтобы вычистить асфальт и убрать разбитую машину.

Наверное, здесь красный флаг не был обязателен, но вот в конце гонки [после аварии Магнуссена] на асфальте оказалось множество обломков и фрагментов шины.

И я совершенно уверен, что в тот момент ни у кого из судей не было мыслей вроде "эй, а давайте-ка придадим гонке еще больше веселья"».

Один из обломков машины Магнуссена, перелетев защитную сетку, рассек руку болельщику, стоявшему в 20 метрах от трассы.