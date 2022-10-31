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Пилот Mercedes Джордж Расселл хорошо среагировал на сигнал светофоров и даже попробовал поравняться с обладателем поула Максом Ферстаппеном на разгоне к первому повороту, заняв внешний радиус. Но в итоге он оказался бок о бок со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном, вынужден был глубоко выехать на поребрик, потерял импульс – и пропустил не только семикратного чемпиона, но и Серхио Переса.

В дальнейшем до самого финиша Джордж так и не смог улучшить позицию и завершил дистанцию четвертым.

Он объяснил, что в этот раз предпочел действовать аккуратно, помня о сложных стартах в последних гонках – в том числе в Остине, где влетел в Карлоса Сайнса.

«Я знал, что уже не смогу обогнать Макса по внешней, – рассказал Расселл на медиа-брифинге, отвечая на вопрос Motorsport.com. – А внутри уже был Льюис. Мне не хотелось действовать слишком агрессивно, ведь он мой напарник.

В итоге именно это и стоило мне пары позиций. Если бы [в первых поворотах] я удержался вторым, то наверняка так и закончил бы гонку».

После старта: Джордж Расселл, Mercedes W13, впереди Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

На вопрос о том, как бы он действовал, если рядом в первых поворотах оказался бы пилот другой команды, Джордж ответил: «Думаю, что в первом повороте направил бы машину по диагонали через трассу, чтобы во втором сопернику пришлось выехать шире.

Но порой выходит так, как в этот раз. Мне хочется верить, что и Льюис действовал бы так же в борьбе со мной. А может, и нет, не знаю.

Но в трех последних гонках старты получались у меня немного сумбурными. Слишком много столкновений, слишком много ошибок. Наверное, еще и по этой причине я действовал так осторожно. Иногда тут нужен некоторый баланс».

Расселл четвертую гонку подряд заработал меньше очков, чем Хэмилтон. Преимущество Джорджа над именитым партнером по команде в общем зачете сократилось до 15 очков.