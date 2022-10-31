«Другого вывез бы с трассы». Расселл объяснил, как проиграл старт Хэмилтону
Джордж занимал на решетке в Мехико вторую позицию, но первый круг завершил только четвертым
Пилот Mercedes Джордж Расселл хорошо среагировал на сигнал светофоров и даже попробовал поравняться с обладателем поула Максом Ферстаппеном на разгоне к первому повороту, заняв внешний радиус. Но в итоге он оказался бок о бок со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном, вынужден был глубоко выехать на поребрик, потерял импульс – и пропустил не только семикратного чемпиона, но и Серхио Переса.
В дальнейшем до самого финиша Джордж так и не смог улучшить позицию и завершил дистанцию четвертым.
Он объяснил, что в этот раз предпочел действовать аккуратно, помня о сложных стартах в последних гонках – в том числе в Остине, где влетел в Карлоса Сайнса.
«Я знал, что уже не смогу обогнать Макса по внешней, – рассказал Расселл на медиа-брифинге, отвечая на вопрос Motorsport.com. – А внутри уже был Льюис. Мне не хотелось действовать слишком агрессивно, ведь он мой напарник.
В итоге именно это и стоило мне пары позиций. Если бы [в первых поворотах] я удержался вторым, то наверняка так и закончил бы гонку».
После старта: Джордж Расселл, Mercedes W13, впереди Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
На вопрос о том, как бы он действовал, если рядом в первых поворотах оказался бы пилот другой команды, Джордж ответил: «Думаю, что в первом повороте направил бы машину по диагонали через трассу, чтобы во втором сопернику пришлось выехать шире.
Но порой выходит так, как в этот раз. Мне хочется верить, что и Льюис действовал бы так же в борьбе со мной. А может, и нет, не знаю.
Но в трех последних гонках старты получались у меня немного сумбурными. Слишком много столкновений, слишком много ошибок. Наверное, еще и по этой причине я действовал так осторожно. Иногда тут нужен некоторый баланс».
Расселл четвертую гонку подряд заработал меньше очков, чем Хэмилтон. Преимущество Джорджа над именитым партнером по команде в общем зачете сократилось до 15 очков.
Алонсо раскритиковал Alpine: Это просто неподготовленность
Алонсо нацелился провести тесты в Абу-Даби с Aston Martin
Самое важное:
Гасли назвал систему штрафов в Ф1 «тупыми баллами»
Французский пилот оказался в шаге от дисквалификации – и заметно осложнил себе жизнь на ближайшие полгода
Анализ: почему Ferrari провалилась в Мексике
В команде знали, что разреженный воздух на трассе братьев Родригес ощутимо снизит скорость алых F1-75. Но даже представить не могли, что все окажется настолько плохо
Кристофферссон стал первым чемпионом электрического ралли-кросса
Шведский гонщик завоевал пятый в карьере титул сильнейшего гонщика WorldRX, одержав победу в Барселоне
«Ориентировались на Латифи». Mercedes о неудачной тактике в Мехико
Джордж Расселл очень рассчитывал, что сможет провести второй отрезок гонки в Мехико на мягких шинах Soft. Но команда решила иначе