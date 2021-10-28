Вслед за Росбергом Хэмилтон пересел на электромотоцикл

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон опубликовал в инстаграмме пост со своим новом мотоциклом. На сей раз это электрический байк новой марки Terform, причем судя по тому, как активно сам бренд продвигает эту новость, можно предположить, что Хэмилтон для них – не обычный клиент. К слову, съемка с мотоциклом, фотографией из которой поделился Хэмилтон, была сделана для статьи о нем в Wall Street Journal.

Собственно, Хэмилтон давно известен любовью к мотоциклам, он не раз приезжал на Гран При на байке и даже устраивал совместные заезды с Валентино Росси, но до сих пор это была бензиновая техника.

Мотоцикл Terform выполнен в подчеркнуто консервативном ретро-стиле. Благодаря 55-сильному мотору на постоянных магнитах он разгоняется до сотни за 3,8 секунды и набирает максималку в 193 километра в час. Слабым местом Terform можно назвать батарею на 10 киловатт-часов. Производитель уверяет, что ее хватит на 193 километра, но верится в это с трудом. Скажем, более тяжелым и мощным болидам Формулы Е такого запаса энергии хватает примерно на 20 километров.

Прежде главным поклонником электромотоциклов в автоспорте считался бывший напарник Хэмилтона по Mercedes (и его соперник) Нико Росберг. Но последний выбрал для себя более быструю технику итальянской марки Energica. Такие байки используются, например, в MotoE.