Вслед за Ferrari и RB, Mercedes также попросила увеличить бюджеты

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Руководители топ-команд все чаще говорят о необходимости пересмотра потолков бюджетов. В этом сезоне каждая команда Формулы 1 в праве потратить не более 140 миллионов долларов. Однако из-за роста цен во всем мире уложиться в эту сумму многим не удастся.

О том, что денег не хватит, уже заявлял глава Ferrari Маттиа Бинотто, а руководитель Red Bull Кристиан Хорнер и вовсе прогнозировал, что в бюджеты не уложатся семь команд. Теперь к ним присоединился и руководитель Mercedes Тото Вольф.

«Речь не о том, чтобы получить какое-то преимущество, – попробовал объяснить Вольф. – Но нужно компенсировать людям падение их доходов от инфляции. Нужно посмотреть, какие были цены в начале и какие будут в конце этого года.

Мне кажется, что малые команды, которые блокируют увеличение бюджетов под тем предлогом, что крупные коллективы тем самым получат преимущество, не правы. Я сам совладелец команды, и я заинтересован в снижении расходов и ограничении бюджетов. Но в то же время я хочу, чтобы сотрудникам хорошо платили, особенно в наши сложные времена.

Вот простой пример. Счета за электроэнергию и отопление на нашей базе в Брекли выросли с 2,5 до 6,5 миллионов фунтов стерлингов в год. Перевозки подорожали примерно также: с двух до шести миллионов.

Так что я думаю, мы сможем избежать того, что дополнительные деньги будут потрачены на разрастание больших команд. Потолок бюджетов был внедрен для того, чтобы сравнять шансы больших и малых команд, и я это поддерживаю. Но сейчас нестандартная ситуация, и это нужно учитывать».

Ранее против пересмотра бюджетных ограничений выступил глава Haas Гюнтер Штайнер.

Дополнительная информация: Филип Клеерен