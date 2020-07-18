Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает
Джеймс Эллисон не понаслышке знает о трудностях Скудерии
Джеймс Эллисон около девяти лет провел на разных должностях в Ferrari, прежде чем стать техническим директором Mercedes. С новой командой Эллисон регулярно выигрывает чемпионат, чего не мог сделать во время второго отрезка пребывания в Ferrari (с 2013 по 2016 годы).
После ухода Эллисона Скудерия также не побеждала в чемпионате. Сам британец считает, что команде мешает огромное давление, которое на нее оказывают исторические достижения и требования фанатов.
«Работа на Ferrari – чистое удовольствие во многих смыслах, – сказал Эллисон на пресс-конференции Гран При Венгрии. – Страна настолько поддерживает команду, бренд, его история и наследие так важны, что ты чувствуешь себя частью чего-то по-настоящему важного, это прибавляет сил всей команде.
Но это также большой груз, потому что команда оказывается под мощным давлением, когда дела идут не очень. И это внешнее давление вместе с напряжением внутри самой компании давят на Ferrari гораздо сильнее, чем на любую другую команду. Это заставляет принимать решения, который обеспечивают краткосрочный эффект – вместо того, чтобы работать на перспективу. И может привести к ошибкам».
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Эллисон также объяснил, почему Mercedes близка к решению сохранить текущий состав и не нанимать уходящего из Ferrari Себастьяна Феттеля.
«Зачем нам менять состав, который приносит такие результаты? Да еще учитывая взаимное уважение пилотов и скорость, которую они демонстрируют. Зачем менять то, что работает, и пробовать что-то другое, если оно может оказаться капканом?»
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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|Автор
|Иван Матушкин