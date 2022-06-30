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Формула 1 Новость

Всемирный совет упростил правила замены моторов в Ф1

Высший руководящий орган FIA поздно вечером в среду утвердил правила, призванные облегчить жизнь командам чемпионата

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Всемирный совет упростил правила замены моторов в Ф1
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По итогам заседания, прошедшего в Париже, были приняты несколько решений в отношении всевозможных гоночных чемпионатах. Ничего сенсационного в них нет, а самым интересным следует признать новый порядок замены моторов в Формуле 1. 

Учитывая большое количество поломок в первой половине нынешнего сезона, из-за чего в дальнейшем многих гонщиков ждут штрафы, было решено разрешить командам в условиях закрытого парка менять компоненты силовой установки на другие, более новой спецификации. 

Прежде замены допускались только при условии идентичности узлов, а замена спецификации наказывалась стартом с пит-лейна. 

Напомним, что в этом году спецификация самих моторов заморожена, но работу над компонентами гибридной системы можно продолжать до 1 сентября. 

Кроме того, FIA сформулировала предложение по поводу ремонта двигателей – их еще предстоит обсуждать в дальнейшем. 

Также на обсуждение Всемирного совета был вынесен регламент на двигатели, который должен вступить в силу с 2026 года. Однако по этому вопросу никаких решений принято не было. 

Ожидается, что все точки над i будут расставлены в ближайшие недели, что позволит Audi и Porsche официально объявить о программе в Ф1.

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Все прочие решения Совета были посвящены частным вопросам – преимущественно тем, что вызвали резонанс по ходу нынешнего сезона. 

Были скорректированы правила шинных тестов, что стало реакцией на весеннюю историю с двумя вариантами днища Ferrari в Имоле

Внесены правки в регламент нагрузочных испытаний заднего крыла и несущего крыла (того, что соединяет торцевые пластины с задней структурой безопасности), а также зеркал заднего вида – чтобы улучшить обзорность. 

Из-за скандала с охлаждением топлива официально разрешили понижать его температуру на 20 градусов, если Гран При проходит в жарких условиях. 

Наконец, FIA признала безуспешность собственных попыток граничить формат Гран При тремя днями и вернула медиа-сессии на четверг, так как в этот день большая часть персонала команд все равно находится на трассе. 

Прежде гонщики общались с репортерами утром в пятницу, потом проводили две тренировки и возвращались к камерам и микрофонам – такой порядок не вызывал восторга ни у одной из сторон. 

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