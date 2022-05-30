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Формула 1 / Гран При Монако Новость

«Всем очевидно, это гоночный эпизод». Окон назвал штраф нечестным

Гонщик Alpine не согласился с наказанием за контакт с Льюисом Хэмилтоном, которое «похоронило» его гонку в Монако

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Всем очевидно, это гоночный эпизод». Окон назвал штраф нечестным
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На подсыхающей трассе в Монако уже перешедший на промежуточную резину Хэмилтон догнал занимающего восьмое место Эстебана Окона, у которого по-прежнему были дождевые шины. Француз жестко оборонялся, что привело к нескольким контактам между машинами.

Льюис пробовал атаковать перед первым поворотом, выбирая и внешнюю, и внутреннюю траекторию – но не сумел добиться успеха. По радио он жаловался, что Окон «повернул прямо в него». 

Судьи присудили Эстебану пять секунд штрафа – из-за них гонщик, который пересек линию финиша девятым, опустился на 12-ю строчку в итоговом протоколе. 

Пилот Alpine счел наказание несправедливым, заметив, что «оно просто похоронило мою гонку»

«Я очень расстроен, – добавил он на медиа-сессии. – Как по мне, любому очевидно, что эту ситуацию надо оценивать иначе. Я изучил записи и пошел к судьям. Они сказали, что в прошлом году такое сочли бы гоночным эпизодом, но в этом – уже нет. 

Вообще то, мы уже решили на заседании [ассоциации гонщиков] GPDA, что как только переднее крыло одной машины оказывается на уровне задних колес другой, ты должен оставлять сопернику место. И я не помню, чтобы мы договаривались о пересмотре оценок». 

В судейском документе сказано, что «значительная часть» машины Хэмилтона была бок о бок с Alpine Окона, но сам француз настаивает, что просто защищал внутреннюю траекторию. 

«Это было жесткое сражение, – объяснил он. – Да, между машинами произошел контакт, но его следует считать гоночным. Такие моменты огорчают».

Действия судей в отношении Окона объясняются новыми правилами борьбы на трассе, которые вступили в силу в этом сезоне. 

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